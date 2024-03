Nikolina Pišek nam otkrila: Ja sam vatrena Ovnica! Horoskop volim čitati, ali ne vjerujem u to

Nikad nisam tražila da mi netko napravi natalnu kartu jer u horoskop ne vjerujem iako znam što sam u podznaku i čitam ga kad naiđem na tekst. Ovnica sam s podznakom Lavice i, da, ispadam vrlo vatrena, nasmijano će voditeljica Nikolina Pišek.

No pojašnjava zbog čega ne vjeruje u "zvijezde".

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL - Ilustracija

- Volim da znanstvene dokaze i da ono o čemu ljudi pričaju ima konkretno uporište. I sama sam svojevremeno radila emisiju na tu temu pa sam si dala truda i proučila sve o horoskopima. S obzirom na to da se sve bazira na položaju zvijezda, a u njih su gledali još stari Grci, nešto u toj priči ne drži vodu s obzirom na to da se položaj planeta od tada do danas mijenjao, a u međuvremenu smo otkrili i neke nove. Nitko mi nije ponudio objašnjenje koje bi zadovoljilo moju znatiželju i promijenilo moje mišljenje pa tako da i dalje ne vjerujem ni da se ljudi mogu grupirati po ponašanju i neke općenite karakteristike ovisno o horoskopskom znaku - kaže Pišek.

Foto: Instagram

Na pitanje zašto onda čita horoskop kaže: "Iz zabave. Mi volimo za sve svoje nedaće naći krivca ili optužiti neku višu silu iako si sve sami serviramo. Evo znam da smo ušli u retrogradni Merkur i dva dana zaredom pauk mi je dizao auto. Jednom sam stigla na vrijeme, drugi put ga je odvezao. I mislim si ja: 'Pa da, to je zbog retrogradnog Merkura'. Nije, naravno, samo sam se stala k'o kreten".

No pomno je opisala svoje dvojbe po pitanju horoskopa.

- Zanimljiva je činjenica da su se točke ekvinocija i solsticija, kroz posljednjih 2000 godina, pomakle zapadno za čak 30 stupnjeva pa, primjerice, ako je netko rođen u znaku Ribe, zapravo nije u horoskopu pod znakom Riba, nego je rođen u susjednom znaku. Astrologija je izrazito popularna zabava jer je i djelomična redukcija tjeskobe koja je karakteristična za današnje ‘društvo rizika’. Viša razina anksioznosti ili tjeskobe dovodi do češćeg čitanja horoskopa, iako nije nužno da ljudi vjeruju toliko u njega. Kontraargumenti: ‘Što mislite o pilotu koji pokušava prizemljiti putnički zrakoplov u olujnoj noći i svoju ključnu odluku prepušta ‘zvijezdama’?’.