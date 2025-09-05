Obavijesti

'UŽARILA' JE INSTAGRAM

Nikolina Pišek pokazala liniju u minijaturnom bikiniju: Savršena

Piše Marinela Mesar,
Nikolina Pišek pokazala liniju u minijaturnom bikiniju: Savršena
Foto: Instagram

Obožavatelji su je odmah zasipali brojnim komplimentima. Inače, bivša voditeljica redovito se pohvali objavama s putovanja, kao i fotografijama na kojima pozira u kupaćim kostimima

Nikolina Pišek podijelila je niz fotografija s plaže San Lorenzo al Mare, gdje trenutačno odmara i uživa u suncu, a s njom je i kći. Odjevena u bijeli bikini, voditeljica je pozirala na ležaljci i pokazala svoju besprijekornu liniju. 

Foto: Instagram

- Koliko je pijeska pod nogama. Da nam je ovakvih dana... - napisala je ispod objave, a pratitelji su je odmah zatrpali brojnim komplimentima.

'Savršena Nikolina', 'Divna', 'Prezgodna ste žena', pisali su joj. 

Nikolinu Pišek oduševila jedna tržnica: Otišla kupiti voće, ali se vratila se s važnom lekcijom...

Inače, bivša voditeljica se i ranije znala pohvaliti vitkom linijom i trenucima s putovanja na društvenim mrežama. Nikolina već godinama slovi za jednu od najatraktivnijih žena domaće scene, a svojim stilom i energijom redovito privlači pažnju gdje god se pojavi. 

