Nikolina Pišek pokazala liniju u minijaturnom bikiniju: Savršena

Nikolina Pišek podijelila je niz fotografija s plaže San Lorenzo al Mare, gdje trenutačno odmara i uživa u suncu, a s njom je i kći. Odjevena u bijeli bikini, voditeljica je pozirala na ležaljci i pokazala svoju besprijekornu liniju.

Foto: Instagram

- Koliko je pijeska pod nogama. Da nam je ovakvih dana... - napisala je ispod objave, a pratitelji su je odmah zatrpali brojnim komplimentima.

'Savršena Nikolina', 'Divna', 'Prezgodna ste žena', pisali su joj.

Inače, bivša voditeljica se i ranije znala pohvaliti vitkom linijom i trenucima s putovanja na društvenim mrežama. Nikolina već godinama slovi za jednu od najatraktivnijih žena domaće scene, a svojim stilom i energijom redovito privlači pažnju gdje god se pojavi.