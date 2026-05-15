Obavijesti

Show

Komentari 1
POMOGLA JE ŽIVOTINJICI

Nikolina Pišek zaustavila promet kako bi spasila ježa

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Nikolina Pišek zaustavila promet kako bi spasila ježa
9
Foto: Maja Bota Strbe za RTL

Usput je upozorila na opasnosti s kojima se ježevi suočavaju upravo u ovo doba godine. Istaknula je da je svibanj sezona parenja, zbog čega su ježevi znatno aktivniji i češće završavaju na prometnicama

Admiral

Voditeljica Nikolina Pišek, poznata po svojoj ljubavi prema životinjama, podijelila je na Instagram Story dirljiv trenutak iz Zagreba kojim je pokazala koliko i mala gesta može napraviti veliku razliku. Naime, tijekom vožnje kroz zagrebačko naselje Vrapče primijetila je ježa nasred ceste te odlučila reagirati. Izašla je iz automobila i zaustavila je promet te je malenu životinju premjestila na sigurno.

„Ovog smo ježonju spasili s ceste u Vrapču. Zaustavili promet, malo su nam trubili i negodovali, ali jež je koliko-toliko na sigurnom“, napisala je Pišek uz objavu.

Foto: Nikolina Pišek/Instagram

Usput je upozorila na opasnosti s kojima se ježevi suočavaju upravo u ovo doba godine. Istaknula je da je svibanj sezona parenja, zbog čega su ježevi znatno aktivniji i češće završavaju na prometnicama.

„Zaustavite se, prebacite ih na sigurno, jer negdje ih u nekoj jazbinici zacijelo čekaju bebe. A one bez njih ne mogu“, poručila je svojim pratiteljima.

SRETAN ZAVRŠETAK Nikolina Pišek spašavala psa: 'Potraga za njom traje 10 dana'
Nikolina Pišek spašavala psa: 'Potraga za njom traje 10 dana'

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Evo što će u petak biti u vašim omiljenim sapunicama...
DNEVNI PREGLED

Evo što će u petak biti u vašim omiljenim sapunicama...

Doznajte što vas očekuje danas u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...
FOTO Ne vole donje rublje, ali vole prozirno! Zvijezde koje su prošetale u 'golim haljinama'
NEK SE SVE VIDI

FOTO Ne vole donje rublje, ali vole prozirno! Zvijezde koje su prošetale u 'golim haljinama'

Poznate dame na crvenom tepihu vole šokirati, a osobito haljinama koje više otkrivaju nego što skrivaju. Donje rublje ne odjenu, ali to ih previše ne brine - za njih je manje više
FOTO Ajme, djevojke! U Cannesu im ispale grudi, guze, gaćice...
BEZ GRANICA

FOTO Ajme, djevojke! U Cannesu im ispale grudi, guze, gaćice...

Na crvenom tepihu filmskog festivala u Cannesu ponovno je glavna borba bila tko će pokazati više kože. Premijera filma 'Fatherland' donijela je niz provokativnih modnih izdanja zbog kojih se više pričalo o grudima, čipkastim gaćicama i visokim prorezima nego o samom filmu.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026