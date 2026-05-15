Nikolina Pišek zaustavila promet kako bi spasila ježa
Voditeljica Nikolina Pišek, poznata po svojoj ljubavi prema životinjama, podijelila je na Instagram Story dirljiv trenutak iz Zagreba kojim je pokazala koliko i mala gesta može napraviti veliku razliku. Naime, tijekom vožnje kroz zagrebačko naselje Vrapče primijetila je ježa nasred ceste te odlučila reagirati. Izašla je iz automobila i zaustavila je promet te je malenu životinju premjestila na sigurno.
„Ovog smo ježonju spasili s ceste u Vrapču. Zaustavili promet, malo su nam trubili i negodovali, ali jež je koliko-toliko na sigurnom“, napisala je Pišek uz objavu.
Usput je upozorila na opasnosti s kojima se ježevi suočavaju upravo u ovo doba godine. Istaknula je da je svibanj sezona parenja, zbog čega su ježevi znatno aktivniji i češće završavaju na prometnicama.
„Zaustavite se, prebacite ih na sigurno, jer negdje ih u nekoj jazbinici zacijelo čekaju bebe. A one bez njih ne mogu“, poručila je svojim pratiteljima.
