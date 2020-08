Nikolina pokazala snimke vile iz koje su izbačeni: Nismo uništili kuću, ostali smo bez 2,2 mil. kn

Gale je navodno napao Vidoja, Nikolinina kći Hana pala je u nesvijest zbog stresa i završila na Hitnoj, a ostali su i bez stvari u vrijednosti između 275 i 300 tisuća eura

<p>Voditeljica<strong> Nikolina Ristović</strong> na ljetovanju u Kaštel Starom proživljavala je pravu dramu sa suprugom, povjesničarem umjetnosti <strong>Vidojem Ristovićem</strong> (42), djecom i prijateljima. Nikolina kaže da su ih izbacili iz vile, a sad je pokazala i snimke vile u kojoj su boravili. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Snimke vile iz koje su Ristovići potjerani </strong></p><p>- Uništavali kuću? Evo, tu su videosnimci pa možete vidjeti kako izgleda devastirani interijer vile. Tako valjda Rok Gale želi opravdati razbojničku krađu kojom smo oštećeni za 270 tisuća eura gotovine i dragocjenosti koje su nam odnijeli iz vile. Držim da je Gale sve inscenirao kako bi se domogao vrijednih stvari i gotovine, a sumnjamo da je i agencija bila u sve to upletena. Žena koja nam je trebala biti na raspolaganju 24 sata dnevno nije se nijednom javila, a i vlasnika agencije bi teškom mukom dobili - ispričala je Nikolina za <a href="https://dalmatinskiportal.hr/vijesti/fotovideo-/72095" target="_blank">Dalmatinski portal</a> i nastavila: </p><p>- Gale je bio jako dobro upoznat što imamo kod sebe jer je svaki dan dolazio u vilu, što je krajnje neuobičajeno i nije primjereno pa smo se žalili vlasniku agencije koji nam je rekao da je on malo specifičan iznajmljivač i da su ga smirili, ma što to značilo. Usto, interijer i eksterijer pokriveni su videonadzorom. Tri dana prije no što su nam zapriječili ulazak u vilu, a to je bilo svega 30 sati prije našeg 'check-outa', Vidoje je ukucao krivu šifru u sef koji se zablokirao pa je Galo otključao sef i vidio što je sve u njemu.</p><p>Kao vlasnica vile navodi se <strong>Ana Šabić</strong>, supruga slovenskog državljanina <strong>Roka Gale </strong>(49). Gale je navodno napao Vidoja, Nikolinina kći <strong>Hana</strong> pala je u nesvijest zbog stresa i završila na Hitnoj, a ostali su i bez stvari u vrijednosti između 275 i 300 tisuća eura. Navela je da je riječ o novcu u gotovini (65 do 68 tisuća eura), muškom satu Custos (18 tisuća eura), satu Rolex Daytona rose gold (35 tisuća eura), narukvici Cartier Love s brilijantima (40 tisuća i 600 eura), muškom satu Pierre Kunz (zlato) 13/50 (25 tisuća eura), ženskom prstenu Cartier Panther (25 tisuća eura) te Chopard prstenu 3.75 ct (bijelo zlato) vrijednosti 65.000 eura. </p><p>Voditeljica govori kako je sve počelo još prvog dana kad su došli u vilu koju su platili 19.500 eura za 14 noćenja.</p><p>Kći joj se u toj drami onesvijestila, a Pišek tvrdi da su Gale i zaštitari zabranili Hitnoj pomoći da joj ukaže pomoć u vili, nego su je iznijeli do kola i prebacili u bolnicu. Drama pred vilom potrajala je pet sati, od ponoći do ranog jutra, no pravo iznenađenje Ristović je doživio idućeg dana kada je došao u policiju prijaviti razbojničku krađu i nestanak novca i dragocjenosti. </p><p>- Gale ga je već bio prijavio za prijetnju. Tvrdi da mu je rekao da će mu otrgnuti glavu i srušiti kuću. Nakon toga su ga zadržali i idući dan priveli na ispitivanje u Državno odvjetništvo. Pušten je nakon ispitivanja - kaže Nikolina koja je od agencije preko koje je unajmila vilu tražila povrat troškova.</p><p>- I oni su naveli da smo počinili nekakvu štetu, što smo sve demantirali jer je to potpuno neosnovano. Ništa od toga nije istina. Ovo je bila organizirana zločinačka aktivnost s njihove strane. Prekršili su i zakonske odredbe o privatnosti jer smo konstantno bili snimani i unutra i van objekta. Sve smo to doživjeli u vili koja se reklamira kao potpuna relaksacija. Bio je to pravi adrenalinski odmor -zaključila je.</p><p> </p><p>Njenog supruga Vidoja Ristovića zastupa odvjetnik <strong>Vinko Ljubičić</strong>.</p><p>- Način na koji je postupao vlasnik objekta zaslužuje svaku ljudsku osudu. Moji klijenti nisu dobili nikakvu zaštitu nadležnih tijela, policija ništa nije napravila da ih zaštiti. To je nevjerojatno - rekao je za Dalmatinski portal.</p>