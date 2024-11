Nikolina Skender stigla u show nakon nastupa do ranih sati: 'Voljela bih i ja tako pjevati'

Krenula je nova audicijska epizoda showa 'Superstar', gdje se prva žiriju predstavila dvadesetogodišnja Anđela Tadić iz Pristega. Anđela živi u velikoj obitelji te ih čak devet zajedno živi u kući. Uzgajaju povrće u plasteniku, brinu o domaćim životinjama i uživaju raditi zajedno. Kada je počela pričati o svojoj obitelji, rasplakala se.

Foto: RTL

- Najveća motivacija mi je da moja obitelj bude ponosna na mene, iako već je - rekla je Anđela, koja je žiriju otpjevala Terezinu 'Moja posljednja i prva ljubavi' i 'Set Fire to the Rain' od Adele.

- Posebno sam slab na ljude koji su kantautori i volio bi da vas je što više takvih jer danas ima pjevača, a sve je manje autora. Izgleda mi po tvojoj odlučnosti i po tvom stavu da bi to moglo biti dobro - rekao je Anđeli Tonči.

Foto: RTL

- Ja bih ti možda samo rekla da, ako prođeš dalje, voljela bih čuti neke tvoje stvari - rekla joj je Nika, a žiri odlučio da Anđela prolazi dalje.

Osječanin Hrvoje Horvat na audiciji je završio sasvim slučajno. Naime, kad je s djevojkom išao roditeljima na ručak, vidjeli su 'Superstar' bannere i Hrvoje je odlučio prijaviti se na licu mjesta.

Foto: rtl

Žiriju je opjevao pjesmu 'Zbog tebe' od Pavela.

- To je krasna pjesma od Pavela, a za tebe kriva. Jednostavno se za dogodine pripremi na drugačiji način i pokaži svoje prednosti, a ne svoje mane - mudro je Hrvoja, koji nije dobio potrebne glasove za nastavak natjecanja, savjetovao Tonči.

Nik Marić, dvadesetpetogodišnji Slovenac studira, trenira karate, piše pjesme i svira klarinet u puhačkom orkestru.

- Mislim da mogu pobijediti jer sam bolji od drugih i mogu pokazati nešto unikatno i imam tu energiju koja je potrebna - rekao je Nik koji je žiriju pjevao 'Grace Kelly' od Mike i pjesmu 'I've Had Enough' iz video igre Billie Bust Up.

Foto: RTL

Svojim energičnim nastupima oduševio je žiri, pa je Severina rekla:

- Ovo zaslužuje pljesak! Ja bih voljela da mogu isto tako, ali to je neponovljivo.

- Ja ne znam što sam ja upravo gledala, ali iz nekog razloga je bilo fantastično. Uglavnom, svaka čast - rekla je Nika, a Filip dodao:

- Znači koliko si lud! I toliko mi je super da si lud i jedva čekam vidjeti te ponovno, ja sam tvoj fan.

Nikov prolazak potvrdio je i Tonči:

- Ovo je groteskno - ja to želim vidjeti još jedan put, s moje strane da!

Marija Petrović na audiciju je stigla iz Beograda kako bi izašla iz zone komfora i pomaknula vlastite granice. Marija se i inače bavi pjevanjem, pjeva najviše domaću pop glazbu, a omiljene su joj pjesme Tončijeve grupe Magazin.

Foto: RTL

Žiriju je otpjevala Magazinovu 'Ako poludim' i prošla dalje.

Ipak, Filip ju je upozorio da ne diše kako treba dok pjeva i da se tome treba posvetiti, a Nika joj je rekla da želi da joj Marija u drugom krugu donese nešto svoje.

Sljedeća na redu bila je šesnaestogodišnja učenica Sofija Stevanović koja se žiriju predstavila pjesmom 'To mi nije trebalo' Donne Ares.

Foto: RTL

- Uvijek sam mislila da netko kako bi bio poznat treba biti lijep, imati karakter i dobro raditi to čime se želi baviti, a ja mislim da imam sve troje - rekla je Dosija.

Severina, Nika i Tonči Sofiji su dali da, a Filip ne:

- Više bih volio vidjeti te sljedeće godine i zbog toga ovaj put ne.

Rozi Etel Jantoš na audiciju je stigla u pratnji mame, popularne pjevačice Elle.

- Žiri je odličan, nema tu dvojbe. Svi su puni iskustva i čuju odmah sve što se treba čuti i vjerujem u njih - komentirala je Ella.

Foto: RTL

- Moj najveći izazov u ovom showu je steći hrabrost i samopouzdanje jer mislim da ga nemam - priznala je Rozi, koja je otpjevala pjesmu 'Trebaš li me' Matije Cveka i Eni Jurišić.

Iako su joj svi dali glas za prolazak dalje, bilo je jasno da je Rozi imala jaku tremu i da joj nedostaje samopouzdanja.

- Po mom strogom sudu ovo nije bilo dovoljno, ali ti kao ti – jesi - rekla joj je Nika.

Irja Ćoralić, koja je porijeklom iz Bosne, na audiciju je stigla iz Švedske u kojoj živi i radi. Žiriju je otpjevala Vanninu pjesmu 'Želja'.

Foto: RTL

- Izbor pjesme je bio autogol - komentirao je Tonči, koji joj je, kao i Nika, rekao ne.

- Nosiš lijepo emociju, nježna si, emotivna imaš sve elemente s kojima se može raditi tako da ću ti ja dati jedno malo poticajno da nastaviš da se baviš muzikom - rekao joj je Filip.

Zatim je pred žiri stigao Bojan Beara, koji je na audiciju došao u pratnji obitelji.

Foto: RTL

Već tri godine ide u školu pjevanja i svoje pjevanje ocijenio bi s osam od deset, a žiriju se odlučio predstaviti pjesmom 'You Are the Reason' Caluma Scotta.

- Malo te trema je uzela, ali ja ću ju ignorirati jer sam čula svašta dobro, imaš super boju, mislim da tu ima jako puno potencijala - komentirala je Nika, a Filip dodao:

- Ludilo boja, boja od milijun dolara, definitivno imaš to nešto i meni tu treba samo malo fine tuninga i to će biti top.

Foto: RTL

Iako je Bojan prošao dalje, Tonči mu je rekao:

- Osjeća se da ideš u školu što znači da se osjeća i da si učenik, a nama trebaju profesori.

Filip Karan je na audiciju stigao iz Bruxellesa gdje radi kao konzultant u zdravstvu te stažira u uredu hrvatske veleposlanice u Europskom parlamentu.

- Mislim da sam budući 'Superstar' jer imam dobre vokalne sposobnosti. Naravno, mogao bih poraditi na tehnici jer nisam imao službenu glazbenu naobrazbu - rekao je.

Filip je žiri impresionirao svojom izvedbom pjesme 'Runnin (Lose it All)' od Naughty Boya i Beyonce.

Foto: RTL

- Meni je ovo bilo jako dobro - jako ti je moderan vokal zvuči kao da si bio vani, radujem se vidjeti te dalje - rekla mu je Nika, a Filip se složio:

- Imaš neviđenu jačinu vokala, imaš kristalno jak vokal i može se reći new age vokal.

Tonči je pitao Filipa bi li napustio Bruxelles i politiku zbog glazbe na što je Filip spremno odgovorio da bi jer je glazba njemu sve.

- Dobro došao u svijet muzike - zaključit će Tonči.

Dvadesetpetogodišnja Maja Jeličik se preselila iz Makedonije u Hrvatsku prije tri godine. Voli pjevati od malih nogu, bavi se trbušnim plesom i izradom nakita.

Žiriju je otpjevala 'Killing me Softly with his Song' grupe Fugees.

Foto: RTL

- Imaš jako puno senzibiliteta i puno si toga pretočila u svoje kretnje i dinamiku, ali imam osjećaj da bi trebala bolje intonirati i razumjeti kad trebaš dodati, a kad trebaš oduzeti - rekla joj je Nika, a Tonči dodao:

- Imaš dodatan problem jer kad je netko iz Makedonije onda očekujemo da će to biti baš jako dobro. Također, malo je to previše želje da se pokaže višak emocije umjesto da samo klizi.

Hanan Velić porijeklom je iz Zenice, dugo je živio u Splitu, a trenutno je u Zagrebu, gdje radi u restoranu brze hrane, bavi se pjevanjem, piše i producira vlastite pjesme.

Foto: RTL

Već s 14 godina napisao je prvu pjesmu, a sada je, kako kaže, odlučio probati nešto veće i malo se eksponirati.

Otpjevao je 'Video Games' od Lane Del Rey, a zatim dio svoje autorske pjesme i potpuno oduševio žiri.

- Samo ću vam nešto reći - on jako, jako, jako dobro pjeva, ali pored toga ima toliko autentičan vokal - imaš isproduciran vokal - oduševljeno će reći Filip, a pohvalama će se pridružiti i ostatak žirija.

- Ti si došao ovdje i osvojio. Ja imam osjećaj kao da si se ti rodio ovakav - to je toliko stameno, toliko dobro i ja ti se zahvaljujem što si došao baš u naš show - rekla je Severina, a Nika dodala:

Foto: RTL

- Ovo što ti imaš, ili imaš, ili nemaš. To se ne može naći, ne može naučiti, ne može vježbati, ne može kupiti, a ne može ni krasti.

'Lu - di – lo', zaključit će na kraju Tonči.

Sljedeća na redu bila je sezonska radnica Klara Leto.

Foto: RTL

- Mislim da mogu prenijeti neku emociju ljudima da osjete to što osjećam i ja - rekla je devetnaestogodišnja Klara, koja je žiriju otpjevala 'Nisi više moja bol' od Gibonnija i 'Spasi me' od Trik FX.

- Ubila te trema - rekao joj je Filip i dodao:

- Ti imaš nevjerojatan senzibilitet.

Foto: RTL

- Ja sam totalno zaboravila da to pjeva Gibonni, kao da je pisano za tebe, pjevanje ti je jako dobro i pamtit ćemo te - komentirala je Severina, a Tonči zaključio:

- Ti si ozbiljan potencijal.

Sportska novinarka Dina Leško za sebe kaže:

- Samopouzdana sam, imam ambiciju i sposobnost da se svidim mnogima. Od jedan do deset ja sam sama sebi desetka, ali to može biti i dvanaest, može i dvadeset - samopouzdano kaže dvadesetšestogodišnjakinja koja pjeva i na gažama.

Foto: RTL

Otpjevala je Zanin hit 'Dodirni mi kolena'.

- Definitivno znaš pjevati, imaš lijepu boju glasa i znaš kontrolirati svoj glas - rekao je Filip, a Nika dodala:

- Lijepa ti je bila dinamika, stvarno super pjevaš. Još čekam da mi daš malo emocije i to je to.

Pred žiri je zatim stigao Dean Tatić.

Foto: RTL

Dean je iz Banja Luke, gdje radi u staračkom domu kao njegovatelj, a u slobodno vrijeme osim što se bavi muzikom, voli i vježbati.

Žiriju je otpjevao 'Nađi novu ljubav' od Saše Matića, a zatim i dio svoje autorske pjesme.

- Zvučiš malo kao amater, fali mi malo krvi - rekao je Tonči.

Iako nije prošao dalje, Nika je pohvalila njegovu pjesmu:

- Autorska stvar ti je jako dobra i kul, odličan je tekst i odlična melodija.

Kantautorica Nikolina Skender na audiciju je stigla sa svirke.

Foto: RTL

- Mislim da imam potencijala postati 'Superstar'. Ne bih se prijavljivala da mislim da to ne mogu i nadam se da ću uspjeti u tome - rekla je Nikolina, koja je otpjevala pjesmu Marije Šerifović '11'.

- Divno si pjevala, ja bih voljela tako pjevat nakon svog koncerta. Želim ti da drugi put dođeš odmorna i lijepo naspavana - rekla joj je Severina koja joj je, kao i ostatak žirija, dala glas za nastavak natjecanja.