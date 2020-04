Nikolina sumnja da Adam ima drugu: Je li se tebi sviđa Goga?

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: 'Adamu najbolje stoji vinarija i debeli novčanik. Je li, Ninač?'

Pred kandidatima showa 'Brak na prvu' je još jedan tjedan pun prepirki, suza, ali i smijeha. Kod Dejana i Gordane stanje je sve gore. Od najskladnijeg para postali su par koji se najviše svađa.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ona je čak otišla i na noćnu šetnju kako bi raščistila misli.

- Sad je pet ujutro, ja sam u parku i u potpunom sam šoku - rekla je Gordana dok je šetala po mraku. U jednom trenutku Dejan je Gordani rekao da je đubre.

Foto: RTL

- Bilo je sve lijepo do kraja medenog mjeseca i povratka u stvarni život, koji je zapravo više stvaran Gordani nego meni s obzirom na to da ja ne živim u Zagrebu. Tu su se stvari već počele mijenjati. Naš je dogovor bio da budemo iskreni, a toga više nije bilo. Inače mi je životni moto iskrenost koliko god me to znalo nekad skupo stajati - ispričao je Dejan za RTL TV. Kaže kako će gledatelji uskoro sve saznati.

Foto: RTL

Nikolina je Adama pozvala na razgovoru u sobu te ga pitala je li se njemu sviđa Dejanova Gordana.

- Na koji način? - zbunjeno je pitao Adam. Njihov razgovor završio je tučnjavom jastucima. Nikolina se s Adamom opustila te rekla kako njihov odnos ide na bolje, a u nadolazećem tjednu će se saznati je li prekrasno okrenula ploču.

Foto: RTL

I Adam kaže kako im se odnos poboljšao te da će uskoro vidjeti hoće li biti nešto među njima.

- Mislim da će unutar dva dana doći do definitivnog rješenja jesmo li mi jedno za drugo. Hoće li ona stvarno otvoriti, pokazati da je spremna za prijateljstvo pa na bazi toga graditi nešto dalje... Ako ne, sretno joj dalje - rekao je Adam.