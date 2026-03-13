Obavijesti

KRIVA ŽENA

Nikša iz Tine i Nikše ima novu pjesmu: Poslušajte kako zvuči

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Robert Anic/PIXSELL

Glazbenik Nikša Jurinović proslavio se početkom 2000-tih kada je s Valentinom Krtanjek žario i palio našom glazbenom scenom. Nikša sada ima novu kantautorsku pjesmu

Nikša Jurinović, koji je prije bio muška polovica dua Tina i Nikša, objavio je novu kantautorsku pjesmu Kriva žena. Balada u aranžmanu Aleksandra Valenčića, kao i sve dosadašnje pjesme, biografska je i posvećena ljubavi iz prošlosti, onoj s kojom provodi pola života. 

- Tema je aktualna iako se o njoj ne govori, nesretni odabiri koje ne želimo sami sebi priznati jer živimo u vrijeme lijepih 'filtriranih' slika i 'savršenih života' koji nas bombardiraju s ekrana. Jedan od slikovitih prikaza je stih 'Vidim ti sjene u njenom stanu', metafora kompromisnog života. Spot prikazuje stvarnost koja se događa između četiri zida te hladnoću individualizma i površnih odnosa. Sve je uprizoreno spotom u kojemu se pojavljuje glumica koja svojom hladnoćom predstavlja kontrapunkt sjećanju na toplinu iz prošlosti i podsjeća na pogrešne izbore. To je ukratko, jedna mala društvena kronika realnog života u kojemu naposljetku ipak ostanemo sami kada se ugase monitori, AI i ostale šarene laže - rekao je Nikša.

Foto: PROMO

Video produkcija spota je u organizaciji Omega Film Media, sniman je na lokaciji The music Voice Academy by Matej Predojević Petrić,  u režiji Ivane Vončine, a sve prema Nikšinim idejama.

POSLUŠAJTE PJESMU:

Podsjetimo, Tina i Nikša vladali su domaćom pop scenom krajem 1990-ih i početkom 2000-tih. Njihove pjesme često su se vrtjele na radiju, a duo je bio posebno popularan među mlađom publikom. Široj javnosti predstavili su se 1998. godine nastupom na Dori s pjesmom „Za sva vremena“, koja je ubrzo postala njihov najveći hit. 

ARHIVA - Zagreb: Promocija spota Mladena Burnaća i Arsena Dedića
ARHIVA - Zagreb: Promocija spota Mladena Burnaća i Arsena Dedića | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL - ILUSTRACIJA

U sljedećim godinama Tina i Nikša objavili su niz pjesama koje su postale prepoznatljive na domaćim radijskim postajama. Među najpoznatijima su „Da je bilo sve po mom“, „Kad si kraj mene“, „E, da mi je“, „Idi i ostavi me“ i „Mala plaža“. Njihov glazbeni stil bio je mješavina popa i plesne glazbe. Tijekom karijere objavili su dva studijska albuma „Digni me do neba“ i „Mala zvijezda sjevera“. 

Unatoč uspjehu, duo je 2006. godine prestao djelovati. Posljednji put zajedno su se pojavili na Dori s pjesmom „Kazna“, nakon čega su se povukli s glazbene scene.

