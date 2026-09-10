Nima Benati pokazala grudi u prozirnoj haljini u Veneciji, a svi se pitaju ima li uopće gaćice

Talijanska fotografkinja i influencerica Nima Benati pojavila se na crvenom tepihu 83. Venecijanskog filmskog festivala u izdanju o kojem se dugo pričalo. Na premijeri filma "One Minute to Midnight" u četvrtak privukla je sve poglede u vrlo odvažnoj kreaciji koja je potvrdila moć visoke mode na jednom od najprestižnijih svjetskih filmskih događaja.

Foto: Yara Nardi

Za ovu prigodu Benati je odabrala libanonskog dizajnera Zuhaira Murada, majstora glamuroznih kreacija. Nosila je bež pripijenu haljinu do poda koja je savršeno pratila liniju tijela, no ono što ju je činilo posebnom bio je hrabar dizajn s igrom prozirnosti.

Njene grudi bile su lako vidljive ispod prozirne tkanine, a dodatno ih je naglasila visećim biserima.