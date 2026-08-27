Nina Badrić: 'Muškarcima ne odgovaraju uspješne žene...'

Samo sam prihvatila šest koncerata, a daj Bože zdravlja, iduće godine ne planiram radit ništa. Cijelo ljeto želim odmarati isto kao Oliver Dragojević. Ljeto je da se ne radi, brzo prođe, uvijek ga rasječeš s puno tih nastupa, a nema potrebe trčati za bilo čim u životu. Mislim da je važnije od novaca i od svega neki mir, rekla je pjevačica Nina Badrić za IN magazin.

Ovog je ljeta svjesno usporila tempo. Prihvatila je tek nekoliko nastupa, a najveći dio ljeta provela je u svojoj oazi u Jelsi na Hvaru. Ondje je dane punila jednostavnim stvarima.

- Pisala mi je Rozga 'Nina, ti stvarno odmaraš?'. Ja kažem 'a ti stvarno ubijaš koliko radiš'. Ja to jednostavno više ne bih mogla. Prirodno buđenje, bicikl, ja ne palim auto, skuham nešto, poslije 17 sati kupanje, pazim se sunca, lagano druženje. Bila sam, što mi je najvrjednije, s mamom. Mjesec i nešto dana je bila sa mnom na Hvaru i to su mi blagoslovljeni trenuci - ispričala je Nina.

Foto: Instagram

Njezinu odmoru sad dolazi kraj, a jedan od rijetkih ljetnih koncerata održala je proteklog vikenda na Tvrđavi svetog Mihovila u Šibeniku.

- Nema puno ovakvih prostora gdje možeš napraviti ovako dobar koncert - rekla je.

Večer je obojila emocijama, a pjesmom se prisjetila i velikih kolega koji su obilježili njezin život i karijeru. Među njima je i Dino Dvornik, koji je među prvima prepoznao njezin talent.

- I onda mi je rekao: ‘Nemoj se nikad poseljačiti, nemoj da te čujem da si počela snimat balade pa sad ti ka neke balade pivaš pa si sad starmala’, a zapravo ja sam napravila sve suprotno od onoga što je on rekao. On je uvijek htio da ja pjevam funk mjuzu, da to bude brza, plesna mjuza, s tim sam i krenula, ali opet evo, balade su me zapravo obilježile - prisjetila se.

Foto: Zvonimir Barisin

Već dan kasnije nastupila je na kliškoj tvrđavi, a dio honorara donirala je omiškoj obitelji koja je u nedavnom požaru ostala bez svega.

- Tu obitelj ne poznajem osobno, ali znam da su to ljudi koji su nažalost u jednoj sekundi ostali bez cijelog svog života. To mi jednostavno ne ide u glavu da još uvijek netko može doći, paliti požare, dakle za sve što su ljudi čitav život stvarali, da u djeliću sekunde to nestane. Za to trebaju biti drakonske i drastične kazne, i novčane i kazne zatvora, jer to je ravno terorizmu - poručila je.

Tijekom karijere je, kaže, riskirala sve, jer je prethodno dobila dosta udaraca koji su je učinili još snažnijom.

- Kad je nešto loše, ja uvijek preuzimam krivicu, a kad je nešto dobro, ja je dijelim sa svima, tako da to je neka moja priča, ja je ne bih preporučila nikome. Za to treba imati jedan specifičan karakter, mogu reći jednu hrabrost, pogotovo ako si žena. Ali na vrijeme sam shvatila neke stvari i ajde sada sama budi odgovorna za sve pa ako propadaš barem si sama odgovorna za to. I nikako da propadnem - rekla je.

Foto: Instagram

Progovorila je i o odnosima te otvoreno odgovorila na pitanje boje li se muškarci uspješnih žena.

- Pa ne bih rekla da ih se boje, ali im ne odgovaraju. Muškarcima ne odgovaraju uspješne žene, pogotovo muškarcima koji nisu uspješni, koji nisu ostvareni jer ne mogu tu recimo biti nekakvi autoriteti, ali bih rekla iz svog nekog vlastitog iskustva da muškarcima koji su ostvareni u bilo čemu u životu, koji su onako čvrsti na svojim nogama, njima se jako sviđaju uspješne žene - zaključila je.

Iza njezina aktualnog singla ‘Čuvam njen dom’ krije se, pak, vrlo osobna priča. Pjesmu je napisala u samo pola sata nakon što se našla usred nesporazuma između dvoje prijatelja koji su se rastali.

- Imali su jedno strašno nerazumijevanje između sebe. To mi je onako baš bila neka mučna situacija između njih dvoje gdje je zapravo njegova žena pomislila i možda me čak i malo optužila da imam neke veze s njenim mužem, što nije bilo istina jer njen muž i ja smo veliki prijatelji. A ona valjda nije mogla naći nekakav razlog zašto su se njih dvoje razdvojili i onda sam ja pomislila dok sam šetala doma: ‘Vidiš kako je glupa, a ja čuvam njen dom, znači ja nju branim - rekla je.