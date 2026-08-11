Obavijesti

Show

Komentari 0
EMOTIVNA OBJAVA

Nina Badrić objavila je rijetke fotografije s majkom na Hvaru: 'Ovi dani su za mene blagoslov'

Piše Maša Mai Čigir,
Čitanje članka: < 1 min
Nina Badrić objavila je rijetke fotografije s majkom na Hvaru: 'Ovi dani su za mene blagoslov'
1
Foto: Instagram
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Pjevačica je pratitelje na društvenim mrežama raznježila emotivnom objavom koju je posvetila majci

Admiral

Pjevačica Nina Badrić na svome Instagram profilu objavila je fotografije s majkom Milom, a koju pratitelji rijetko imaju priliku vidjeti. Nina s majkom provodi ljetne dane na otoku Hvaru.

SPREMNA ZA ODMOR Nina Badrić otišla na odmor na Hvar: 'Usavršavam ljenčarenje'
Nina Badrić otišla na odmor na Hvar: 'Usavršavam ljenčarenje'

- Dan koji se pamti je naša pjesma, a ovi dani su za mene blagoslov. Mama - napisala je pjevačica u objavi ispod fotografija.

U SAVA CENTRU U BEOGRADU FOTO Nitko nije htio propustiti ovo! Nina Badrić imala akustični koncert, evo tko je sve došao...
FOTO Nitko nije htio propustiti ovo! Nina Badrić imala akustični koncert, evo tko je sve došao...

Nina često ističe koliko joj je važna obitelj te da joj je mama Mila najveći oslonac i podrška u životu, a osim s mamom, Nina je jednako bliska i sa svojim sestrama, Sunčicom i Dijanom. Njen otac, Simo Badrić, preminuo je 2014. godine od posljedica srčanog udara, a nakon njegove smrti pjevačica se na neko vrijeme povukla sa scene.

- Svatko tko je izgubio nekoga tko mu je dio obitelji zna koliko je to teško i bolno. Svatko tko je to prošao zna da je to kao otkidanje jednog dijela sebe. S obzirom na to da ja vjerujem da negdje gore postoji neki savršeniji život, vjerujem da ćemo se svi opet jedanput zagrliti gore. Tako da, u tom smislu, zahvalna sam što sam svog oca mogla voljeti 73 godine, odnosno on mene 42 godine i ja pamtim te lijepe trenutke - rekla je pjevačica nedugo nakon njegove smrti u jednom od intervjua.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Novi frajer u životu Maje Šuput? Sjedila mu je u krilu i pozirala: 'Cijelu večer se kretao uz nju...'
FOTOGRAFIRALI SE SKUPA

Novi frajer u životu Maje Šuput? Sjedila mu je u krilu i pozirala: 'Cijelu večer se kretao uz nju...'

Maja Šuput ljeto provodi radno na jadranskoj obali, a na nastupu u Baškoj Vodi, navodno je imala posebnog gosta. Mnogi se pitaju je li misteriozni muškarac nova ljubav u pjevačicinom životu
Prijović su odbili u restoranu na Hvaru, uslijedio je simpatičan odgovor: Oglasila se i pjevačica
HIT VIDEO

Prijović su odbili u restoranu na Hvaru, uslijedio je simpatičan odgovor: Oglasila se i pjevačica

Hostesa jednog hvarskog restorana ispričala je kako su Aleksandra Prijović, suprug i djeca zamolili za stol da popiju piće, no ona ih je odlučno odbila. Objasnila je zašto, nakon čega joj se javila pjevačica
FOTO U toplesu pred mamom, tatom i sestrom?! Brooks Nader se ne srami, pogledajte fotke!
ŠOKIRALA MNOGE

FOTO U toplesu pred mamom, tatom i sestrom?! Brooks Nader se ne srami, pogledajte fotke!

Brooks Nader, manekenka i glumica koja će se uskoro pojaviti u novom Baywatchu, dio svog ljetovanja provela je u Hrvatskoj, a ovih je dana na Sardiniji gdje su je fotografi ulovili u toplesu. Dok su na brodu i njezini roditelji i sestra...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026