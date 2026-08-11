Nina Badrić objavila je rijetke fotografije s majkom na Hvaru: 'Ovi dani su za mene blagoslov'

Pjevačica Nina Badrić na svome Instagram profilu objavila je fotografije s majkom Milom, a koju pratitelji rijetko imaju priliku vidjeti. Nina s majkom provodi ljetne dane na otoku Hvaru.

- Dan koji se pamti je naša pjesma, a ovi dani su za mene blagoslov. Mama - napisala je pjevačica u objavi ispod fotografija.

Nina često ističe koliko joj je važna obitelj te da joj je mama Mila najveći oslonac i podrška u životu, a osim s mamom, Nina je jednako bliska i sa svojim sestrama, Sunčicom i Dijanom. Njen otac, Simo Badrić, preminuo je 2014. godine od posljedica srčanog udara, a nakon njegove smrti pjevačica se na neko vrijeme povukla sa scene.

- Svatko tko je izgubio nekoga tko mu je dio obitelji zna koliko je to teško i bolno. Svatko tko je to prošao zna da je to kao otkidanje jednog dijela sebe. S obzirom na to da ja vjerujem da negdje gore postoji neki savršeniji život, vjerujem da ćemo se svi opet jedanput zagrliti gore. Tako da, u tom smislu, zahvalna sam što sam svog oca mogla voljeti 73 godine, odnosno on mene 42 godine i ja pamtim te lijepe trenutke - rekla je pjevačica nedugo nakon njegove smrti u jednom od intervjua.