Bilo je nevjerojatno da se taj koncert uopće održao. Tri dana kasnije ta ista Arena je postala prihvatilište za bolesnike, komentirala je pjevačica Nina Badrić (49) za RTL.Direkt svoje koncertne nastupe, prije i nakon pandemije. Prošli tjedan proglašena je najboljom pjevačicom u Hrvatskoj, a posljedna je i imala, veliki pretpandemijski koncert u Areni Zagreb u ožujku 2020. godine.

Komentirala je broj nastupa koje je imala u posljednje dvije godine.

- Imala sam čak i nešto nastupa međutim to je sve jedna blaga kopija odnosno sjena nekog posla koji smo mi nekad davno, čini mi se da je davno, radili. S obzirom na to da neki ljudi to možda ne shvaćaju, to je naš posao, ne hobi. O meni ovisi dosta ljudi koji su sa mnom na koncertima, a koje javnost ne vidi. Kad kažem da ovise o meni, to mislim na financijsku ovisnost. Tako da je bilo jako teško stati i preko noći prestati raditi - poručila je Nina.

Pjevačia se dotaknula i komentara o kopanju krumpirima.

- Ja ću točno ponoviti svoju izjavu jer mislim da je u ovom vremenu svjetske pandemije, solidarnost trebala biti na vrhuncu, a ne na dnu. Ja sam tražila pomoć za glazbenike, ne za sebe osobno, koji su u vrlo teškoj financijskoj situaciji. Ako je Vlada donijela odluku da mi prestajemo s radom i da nema naznaka da ćemo mi moći funkcionirati u naredne dvije godine, a evo sada smo ušli u treću, onda je ta ista Vlada trebala donijeti nekakav način i neke uvjete pod kojima mi možemo funkcionirati. Ja sam taj komentar vidjela u medijima i na to se čak više ne bih ni osvrnula jer nema to komentirati nema smisla - poručila je.

Za Valentinovo Nina Badrić ima koncert u Lisinskom, a otkrila je i koje je promjene uvela od pandemije.

- Štikle su vječiti problem žena. Treba stajati dva i pol sata, na koncertu u visokim petama od 12 cm, ali to je nekako manji problem. Nemam straha, nemam treme. Ja pjevam od devete godine tako da čitav svoj život stojim na pozornici pred publikom i za mene je to nekako najprirodniji položaj. Međutim kada ti oduzmu posao, kada ti ne ponude način na koji možeš uopće raditi svoj posao, onda se prihvatiš drugih stvari koje si zapostavila svih ovih godina - kazala je Nina.

- Prihvatila sam se Instagrama. Prihvatila sam se kuhanja, zdravog života, rada na sebi. Čovjek uvijek ima što raditi sam sa sobom. Ne jedem meso, obrnula sam sve naglavačke i mogu reći da se osjećam fantastično, snažno, sabrano i psihički jako. Meni su se u svemu ovome dogodile lijepe promijene - dodaje.

Uskoro se pjevačici bliži i 50. rođendan.

- Ja se ponosim svojim godinama. Ne skrivam se, ne bježim od njih. Danas je privilegija stariti. Toliko je mladih ljudi otišlo preko noći. S ponosom ću ove godine napraviti najveći mogući tulum i proslaviti svojih prvih 50 godina sa svim svojim prijateljima i suradnicima jer mislim da je toliko života iza mene, prekrasnih iskustva, prekrasnih stvari pa čak i one manje lijepe stvari koje su se dogodile, vrijedne su slavlja. I daj Bože da svi ostarimo - poručuje Nina.