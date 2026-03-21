Nina Badrić posjetila rodno mjesto Toše Proeskog: 'Nikada zaboravljen i zauvijek voljen'

Hrvatska glazbena diva Nina Badrić, usred svoje velike regionalne turneje i niza rasprodanih koncerata, pronašla je vremena za duboko osobno putovanje. Nakon nastupa u Bitoli, uputila se u obližnje Kruševo u Sjevernoj Makedoniji kako bi ispunila dugogodišnje obećanje i odala počast svom preminulom prijatelju i kolegi, legendarnom Toši Proeskom. Svoje dirljivo iskustvo podijelila je s pratiteljima na Instagramu, podsjetivši sve na neraskidivu vezu koja je postojala između dvoje glazbenika.

U emotivnoj objavi Nina je otkrila koliko joj je ovaj posjet značio. Snimke prikazuju put kroz Kruševo, posjet Spomen kući Proeskog, te odlazak u manastir Sv. Preobraženja, za koji kaže da je pjevaču bio "drugi dom". Kroz video se mogu vidjeti neki od najupečatljivijih detalja iz muzeja, poput izložene majice s natpisom "JA SAM ČELIK", brojnih Tošinih fotografija te zida s njegovom poznatom porukom "I LOVE YOU ALL" ispisanom na raznim jezicima.

"Obećala sam sebi davno da ću jednom doći u Kruševo zapaliti svijeću za našeg Tošu i vidjeti njegovu spomen kuću i rodni kraj. Danas je bila prilika krenuti iz Bitole u njegovo Kruševo. Tek sada mi je jasno sve", započela je Nina svoju objavu.

Opisala je kako su tri stvari obilježile njegov život: vjera, glazba i sport, dok je on, kako kaže, obilježio njihove živote za sva vremena. Svoje divljenje prema prerano preminulom pjevaču sažela je u biranim riječima, koje su dirnule tisuće njenih pratitelja.

"Bio je najbolji pjevač kojeg sam ikada čula, najponizniji čovjek kojeg sam ikada upoznala, prelijep dečko s posebnim očima. Nikada zaboravljen i zauvijek voljen. Todor... Božji Dar", zaključila je pjevačica.

Njezina objava izazvala je lavinu emotivnih reakcija obožavatelja iz cijele regije. Komentari poput "Duša draga i nikad prežaljena!" i "Draga Nina, bravo za ovu tvoju gestu ljubavi i poštovanja prema našem Toši" svjedoče o tome koliko je Tošin lik i dalje prisutan u srcima publike. Posebno je dirljiv bio Ninin posjet manastiru Sv. Preobraženja, projektu čiju je izgradnju Toše osobno financirao i u njoj sudjelovao, a koji danas stoji kao simbol njegove duboke duhovnosti.