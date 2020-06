Nina Badrić pozirala okrenuta leđima u WC-u: Kitim se perjem

Pjevačica je u samim počecima svoje karijere 'furala' kratke haljine, a danas više voli odijela i duge haljine. Uvijek je pratila modu i odijevala se u skladu s trendovima

<p>Pjevačica <strong>Nina Badrić </strong>(47) nerijetko objavljuje svoje fotografije na društvenim mrežama. Često sa svojim pratiteljima podijeli i svoje starije kadrove, fotografije bez šminke, uspomene sa svojom sestrom, doživljaje iz grada, s koncerata... A sada je pozirala u raskošnoj haljini koja je naglasila njezine obline.</p><p>- Kitim se svojim perjem - napisala je kratko u opis.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nina je nastupila u zagrebačkoj Areni</strong></p><p>Fotografirala se u wc-u, a njezini pratitelji bili su oduševljeni njezinim izborom haljine.</p><p>- Kakva J.Lo, samo je jedna Nina. Dobra ti je pozadina. Čarobna si - pisali su joj.</p><p>Nina je u samim počecima svoje karijere 'furala' kratke haljine, a danas više voli odijela i duge haljine. Uvijek je pratila modu i odijevala se u skladu s trendovima.</p><p>Puno puta su je gledatelji i dežurni komentatori na internetu kritizirali zbog viška kilograma, a zbog toga se nedavno našla u neugodnoj situaciji. Na društvenim su se mrežama pojavili oglasi na kojima pjevačica reklamira proizvode koji pomažu u mršavljenju. No, oglasila se na društvenim mrežama i rekla kako su to neistine te da su joj nepoznate osobe ukrale identitet. </p><p>Osim toga, Nina je jednom prilikom istaknula kako ona nije jedna od onih žena koje se boje starenja pa odlaze kod estetskih kirurga kako bi proces bio što sporiji.</p><p>- Strah od starenja je normalan i prirodan, ali isto tako skroz bespotreban, jer će nas sve jednog dana to dočekati. Bojali se mi ili ne. Bojim se nemoći, a ne starosti - rekla je svojedobno Nina.</p><p> </p>