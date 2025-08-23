Nina Badrić prisjetila se oca koji ju je prerano napustio: 'Nisam ti stigla reći da si bio u pravu...'

Nina Badrić (53) danas je na društvenim mrežama emotivno obilježila godišnjicu smrti svog oca, Sime Badrića, koji je preminuo 2014. godine. Pjevačica je uz nekoliko fotografija podijelila dirljive riječi.

- Prošlo je skoro 11 godina otkako nisi sa mnom. A vidiš… svaki dan te se sjetim. Netko kaže neku rečenicu, a ja pomislim: 'Eh… to bi isto rekao moj tata'. U svemu tvome sebe prepoznajem. Nisam ti stigla reći da si bio u pravu, tata. Samo tada nisam razumjela.

Bio si moje poštenje, blagost, nježnost, skromnost i oslonac. Čuvajte svoje roditelje dok su još tu pored vas, jer kada odu, ovaj svijet poprimi sasvim drugačiju boju - napisala je u opisu.

Njegov gubitak ostavio je dubok trag u njezinom životu, a pjevačica ističe kako su roditelji upravo od njega i majke Mile naučili skromnosti, iskrenosti i ljubavi prema ljudima.

Objava je izazvala brojne reakcije pratitelja, koji su joj u komentarima uputili riječi utjehe i podrške.

Nina je odrasla uz sestre Dijanu i Sunčicu, a glazbom se počela baviti još u osnovnoj školi. Veliko iskustvo stekla je kao članica dječjeg zbora Zvjezdice, s kojim je putovala svijetom i snimila nekoliko albuma. Njenu glazbenu karijeru značajno je podržao splitski kralj funka Dino Dvornik, koji ju je otkrio dok je pjevala u butiku i pomogao joj otvoriti vrata profesionalne scene.