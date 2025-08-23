Obavijesti

EMOTIVNA OBJAVA

Nina Badrić prisjetila se oca koji ju je prerano napustio: 'Nisam ti stigla reći da si bio u pravu...'

Piše Dino Stošić,
Čitanje članka: < 1 min
3
Foto: Youtube/Screenshoot

Nina Badrić emotivno je obilježila godišnjicu očeve smrti na društvenim mrežama, dirljive riječi ganule su njezine pratitelje. 'Bio si moje poštenje, blagost, nježnost, skromnost i oslonac', navela je pjevačica

Nina Badrić (53) danas je na društvenim mrežama emotivno obilježila godišnjicu smrti svog oca, Sime Badrića, koji je preminuo 2014. godine. Pjevačica je uz nekoliko fotografija podijelila dirljive riječi.

- Prošlo je skoro 11 godina otkako nisi sa mnom. A vidiš… svaki dan te se sjetim. Netko kaže neku rečenicu, a ja pomislim: 'Eh… to bi isto rekao moj tata'. U svemu tvome sebe prepoznajem. Nisam ti stigla reći da si bio u pravu, tata. Samo tada nisam razumjela.
Bio si moje poštenje, blagost, nježnost, skromnost i oslonac. Čuvajte svoje roditelje dok su još tu pored vas, jer kada odu, ovaj svijet poprimi sasvim drugačiju boju - napisala je u opisu.

Njegov gubitak ostavio je dubok trag u njezinom životu, a pjevačica ističe kako su roditelji upravo od njega i majke Mile naučili skromnosti, iskrenosti i ljubavi prema ljudima.

Objava je izazvala brojne reakcije pratitelja, koji su joj u komentarima uputili riječi utjehe i podrške.

Nina je odrasla uz sestre Dijanu i Sunčicu, a glazbom se počela baviti još u osnovnoj školi. Veliko iskustvo stekla je kao članica dječjeg zbora Zvjezdice, s kojim je putovala svijetom i snimila nekoliko albuma. Njenu glazbenu karijeru značajno je podržao splitski kralj funka Dino Dvornik, koji ju je otkrio dok je pjevala u butiku i pomogao joj otvoriti vrata profesionalne scene.

