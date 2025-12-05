Pjevačica nam otkriva kako joj je nova pjesma ‘Moj rodni grad’ pobudila sjećanja na prvi poljubac i Zagreb okupan u snijegu
O SINGLU 'MOJ RODNI GRAD' PLUS+
Nina Badrić za 24sata: Nova me pjesma podsjetila na moj prvi poljubac. Bio je u haustoru...
Postoji nešto u novim pjesmama koje mirišu na stare uspomene. Na djetinjstvo, na kvart, na ljetne večeri i prve ljubavi. Upravo takvu emociju probudila je Nina Badrić novom pjesmom 'Moj rodni grad', intimnom posvetom Zagrebu kakvog je nosila i još nosi u sebi. Napisao ju je njezin dugogodišnji suradnik Ante Pecotić, a aranžer i producent je Branimir Mihaljević.
