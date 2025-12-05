Obavijesti

Show

Komentari 0
O SINGLU 'MOJ RODNI GRAD' PLUS+

Nina Badrić za 24sata: Nova me pjesma podsjetila na moj prvi poljubac. Bio je u haustoru...

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 3 min
Nina Badrić za 24sata: Nova me pjesma podsjetila na moj prvi poljubac. Bio je u haustoru...
Foto: Luka Cop

Pjevačica nam otkriva kako joj je nova pjesma ‘Moj rodni grad’ pobudila sjećanja na prvi poljubac i Zagreb okupan u snijegu

Postoji nešto u novim pjesmama koje mirišu na stare uspomene. Na djetinjstvo, na kvart, na ljetne večeri i prve ljubavi. Upravo takvu emociju probudila je Nina Badrić novom pjesmom 'Moj rodni grad', intimnom posvetom Zagrebu kakvog je nosila i još nosi u sebi. Napisao ju je njezin dugogodišnji suradnik Ante Pecotić, a aranžer i producent je Branimir Mihaljević.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Hop, hop! Gdje Georgina skokom, drugi okom: Pokazala je obline u crvenim tangicama
RONALDOVA LJEPOTICA

FOTO Hop, hop! Gdje Georgina skokom, drugi okom: Pokazala je obline u crvenim tangicama

Georgina Rodriguez, zaručnica Cristiana Ronalda, objavila je na svojim društvenim mrežama nekoliko fotografija. Među njima je i nekoliko vrlo atraktivnih na kojima je pokazala svoje obline
FOTO Slavna glumica kao da ne stari: Bila je seks simbol 90-ih, a nitko joj ne bi dao te godine
SLAVI ROĐENDAN

FOTO Slavna glumica kao da ne stari: Bila je seks simbol 90-ih, a nitko joj ne bi dao te godine

Oskarovka Marisa Tomei proslavila se 90-ih godina u nizu hit filmova i serija, a u glumi je aktivna i danas. Slavna glumica nerijetko je dobivala titulu seks simbola te je godinama bila tiha patnja muškaraca diljem svijeta. Ljubila je nekoliko poznatih muškaraca, no nikada nije stala pred oltar. Danas slavi 61. rođendan, a u galeriji pogledajte kako se mijenjala.
Slovenija ne ide na Eurosong: 'Bojkotiramo u ime 20 tisuća djece koja su umrla u Gazi'
DVOSTRUKI STANDARDI

Slovenija ne ide na Eurosong: 'Bojkotiramo u ime 20 tisuća djece koja su umrla u Gazi'

Slovenija, Španjolska, Nizozemska i Irska bojkotirat će Eurosong iduće godine, nakon što je Izraelu dopušteno sudjelovanje. Neke zemlje za sada uvijek nisu donijele odluku, a očekuje se da će biti još odustajanja...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025