Već 40 godina ore se dječji glasovi u zboru Zvjezdice, koji je utemeljio legendarni skladatelj i glazbeni pedagog Zdravko Šljivac. Ondje su počinjale i naše velike zvijezde, poput Nine Badrić
Nina Badrić za 24sata: Postala sam zvijezda zbog Zvjezdica
U povodom 40. obljetnice djelovanja Djevojačkog zbora Zvjezdice i 50 godina iznimnog umjetničkog stvaralaštva maestra Zdravka Šljivca, u nedjelju će u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu biti svečani gala koncert 'Ti možeš sve'. Na ovoj jedinstvenoj glazbenoj večeri Zvjezdicama će se pridružiti Zagrebačka filharmonija, bivše članice zbora Zvjezdice, kao i prva članica ansambla, danas jedna od najpoznatijih regionalnih pop zvijezda - Nina Badrić, koja je svoju glazbenu karijeru počela u izuzetno ranoj dobi.
