Nina još uživa na moru i pozira bez šminke: 'Prirodna ljepotica'

Kako su neki 'zlobnici' primijetili, Nina je još uvijek na Hvaru pa ima priliku redovito 'skoknuti' do mora. Čim objavi novu fotku kontinentalcima vadi mast, a osim na tome, zavide joj i na savršenoj figuri

<p>Pjevačica <strong>Nina Badrić</strong> (48) ne planira se skinuti iz kupaćeg kostima i uskočiti u komade za jesen. Odmara u kući na Hvaru, s čijom se unutrašnjosti pohvalila prije nekoliko dana. Za vrlo odvažno uređenje dobila je same pohvale, a one na račun njezina izgleda pristižu svakodnevno. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Transformacije Nine Badrić </strong></p><p>Fotografija koju je objavila u četvrtak prijepodne s opisom 'Ko svaka rijeka idem moru svom...' oduševila je svoje pratitelje. Pisali su joj kako za nju ovo ljeto nema kraja i da uistinu zna uživati. Oni oštroga oka primijetili su da Nina na sebi nema šminke.</p><p>- Prirodna ljepotica. Nina, zračiš. Uživaj na divnom moru - bio je samo jedan od komentara. Pratitelji su joj zaželjeli da je dragi Bog čuva i da joj podari sreću i radost pa zaključili: </p><p>- Sve najljepše, od srca! Hvala Vam što nam i ovo jutro uljepšaste.</p><p>Nina se vitkom linijom hvali cijelo ljeto. Pije 'kolagen' od kojeg se ne odvaja ni na plaži. Dodatak je to prehrani u tekućini s ribljim kolagenom, hijaluronskom kiselinom, mineralima i vitaminima za cjelokupnu njegu kože, mladoliki izgled, jačanje kose i noktiju. </p><p>- Ništa ti to ne treba, divna si. Važno je da je osoba unutra dobra, onda zrači i na van - zaključili su Ninini obožavatelji i zamolili je da im preko Instagrama nešto i zapjeva jer im nedostaje njen mio glas. </p><p> </p>