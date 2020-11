Nina Kraljić oplela po Sevki: U inozemstvu ne bi postigla ništa

Žena je napravila od sebe najveći mogući brend i to je činjenica. Uspjeh ne dolazi bez razloga, međutim stava sam da vani ne bi postigla ništa, a meni pjevač mora moći biti pjevač i u drugim zemljama, kaže Nina

<p>Pjevačica<strong> Nina Kraljić</strong> (28) izdala je u rujnu novu pjesmu 'Čuvaj me', inspiriranu univerzalnom pokretačkom snagom svijeta - ljubavlju. </p><p>- Pjesma je nastala kao osobna težnja za povratkom najbitnijim vrijednostima i srži svega kao što je ljubav i priroda, a poslovno kao putanja kojom se dalje mislim kretati slaveći te iste vrijednosti. Pjesma je ranjiva i snažna, baš ono što mislim da sačinjava kvalitetnog čovjeka koji ima u sebi oba elementa - izjavila je Nina o novoj pjesmi.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Naša bivša predstavnica na Eurosongu u raspravi o glazbi spomenula je i <strong>Severinu</strong> <strong>Kojić </strong>(48), koja po njoj nije pojam dobre glazbe, piše <a href="https://www.vecernji.hr/showbiz/nina-bez-dlake-na-jeziku-severina-je-napravila-od-sebe-brend-no-u-inozemstvu-ne-bi-postigla-nista-1443394?fbclid=IwAR0R4ocVtbmjWc-sNUAEfCmIk6w04SKI7m8B0pKSXajEYVBpAywWev9jUFI" target="_blank">Večernji list</a>. </p><p>- Žena je napravila od sebe najveći mogući brend i to je činjenica. Uspjeh ne dolazi bez razloga, međutim osobnog sam stava da vani ne bi postigla ništa, a meni osobno pjevač mora moći biti pjevač i u drugim zemljama. Ja ne slušam takve tekstove i pjesme, no isto tako ne očekujem da se svima sviđa moja glazba i izričaj. To je samo moj osobni stav na koji svi imamo pravo. Nažalost, sloboda govora danas je limitirana iako smo navodno društvo u kojem se možemo svi slobodno izražavati. Često se dogodi napad iako za napad nema potrebe. Cijenim svoje kolege - rekla je Nina za Večernji list. </p><p>Severina se nije obazirala na prozivke već je objavila fotografiju s ljetovanja na Instagramu.</p><p>- Zaboravljena razglednica iz Splita - napisala je. </p><p>Inače, obje su pjevačice bile na Eurosongu. Severina je 2006. osvojila 12. mjesto s 'Mojom štiklom', a Nina je 2016. osvojila 23. mjesto s pjesmom 'Lighthouse'. </p>