Nina Martina i Gabi treniraju: 'Ne želim se kriti zbog celulita'

Suze, plač, znoj, očaj... Iza kulisa showa “Život na vagi” odvija se prava drama dok natjecatelji iz sezone u sezonu tjednima pucaju pred trenerima i produkcijom preispitujući vlastite granice izdržljivosti. Borba s napornim treninzima, zdravljem, strahovima i dubokim emocijama odvija se pred kamerama i publikom bez poštede i cenzure. Dok RTL-ova produkcija snima 4. sezonu, dosadašnji kandidati u iskrenim ispovijestima govore jesu li i kako uspjeli dobiti rat s kilogramima te kako žive njihovi protukandidati kojima je zdravlje i dalje ugroženo.

U showu 'Život na vagi' Ninu Martinu Korbar (26) prozvali su najljepšom ženom u emisiji. Dok joj je s jedne strane bilo drago to čuti, smatrala je da treba puno raditi i što prije smršavjeti kako bi i ona sebe tako doživljavala.

Snimanje je završilo, ali Ninina životna borba nije prestala. I dalje je vjerna treninzima i zdravoj prehrani, a to putovanje dijeli i s pratiteljima na društvenim mrežama. Zna podijeliti i motivacijske poruke i savjete te tako pomoći svima onima koji ne prihvaćaju sebe i svoje tijelo onakvo kakvo jest. Danas bez problema ode na plažu i lakše joj se skinuti u kupaći kostim.

Foto: Instagram

- Imam puno, puno više samopouzdanja. Nije mi ni najmanji problem skinuti se u badić, iako imam i celulit i višak kože, ali znam koliko sam napravila i da je moj golem uspjeh tu. Uživam u svome tijelu, volim sebe i guram se prema naprijed - kaže nam Nina.

Ljeto će provesti tako da će malo raditi, a malo će se odmarati. Vrućine joj nisu problem, ali ne voli baš biti na plaži u periodu kad je najjače sunce.

- Ma bježim u hlad. Plaže biram po osjećaju. Ako mi je super neka javna plaža, kupam se na njoj, a ako vidim neku lijepu, skrivenu uvalu koja je mirna, ostat ću tamo - pojašnjava nam Zagrepčanka.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Iako je ljeto vrijeme opuštanja, pa čak i odmicanja od svakodnevice, Nina vježba neovisno o tome koje je godišnje doba.

- Ljeti puno plivam i hodam, ali tri puta na tjedan u jutarnjim satima odradim klasični trening - priča.

U show je ušla sa 124 kilograma, a na zadnjem vaganju imala je 84 kilograma. Napornim radom izgubila je 32% tjelesne mase.

- Kad su me vidjeli, moji su skoro zaplakali od sreće. Sretna sam i ponosna na sebe - rekla je Nina na finalnom vaganju.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Dok su se neki nakon snimanja vratili starim navikama, kandidatkinja je pazila na prehranu. Toga se pridržava i ljeti, samo što u jelovnik dodaje nove, odnosno sezonske namirnice i pije još više tekućine.

- Još mi nije cilj održavati kilažu, želim još mršavjeti i radim na tome. Ljeto recimo nikako, ali nikako ne mogu zamisliti bez sladoleda. Obožavam ga - govori.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Istaknula je kako ju je manjak samopouzdanja sprečavao da ide na plažu, ali nikad nije odustajala od kupanja ljeti.

- Bilo je dana kad nisam otišla, a svaki dan sam vodila borbe sama sa sobom i kada bih bila na plaži. To je, hvala Bogu, iza mene. Nije postojalo cijelo ljeto a da nisam otišla na plažu - prisjeća se Nina.

Foto: Privatni album/Instagram

Zagrepčanka se godinama bavila mačevanjem, odlazila na razna natjecanja i bila državna prvakinja. Zbog zlostavljanja vršnjaka prestala se baviti sportom i kilogrami su se jednostavno gomilali. U školi su je, kako je rekla, maltretirali i profesori i kolege. Kad je školskoj psihologinji rekla što joj se događa, s obzirom na to da je ona obećala da nikome neće ispričati taj razgovor, bilo je još gore jer je psihologinja, kaže Nina, ispričala to sljedećoj učenici koja je došla u njezin ured.

Foto: Instagram

Ipak, kad se spomene djetinjstvo, zaboravi na ružne stvari i sjeća se raznih putovanja, kupanja, smijeha i dobre energije. Kako nam je ispričala njezina mlađa sestra Pia, Nina je osim mačevanja oduvijek voljela i pjevati.

- Kao malu je nismo mogli odvojiti od plastičnih mikrofona pa se zato odlučila na sviranje klavira u Glazbenoj školi ‘Blagoje Berse’ u Zagrebu, nakon čega je upisala i solo pjevanje. Zato se i prijavila u emisiju kako bi izgubila višak kilograma te bila potpuno sigurna u sebe - rekla je.

Foto: Privatni album/Instagram

Da je život nakon 'Života na vagi' mnogo lakši i bolji, slaže se i Gabrijela Crnac (27), kandidatkinja prve sezone showa.

U emisiju je ušla sa 183,7 kilograma, a iz showa izašla gotovo 55 kilograma 'lakša'. Iako nije pobijedila, osvojila je utješnu nagradu od 50.000 kuna. Najviše je htjela smršavjeti zbog oca. Naporno vježbanje ne predstavlja joj problem, a na društvenim mrežama često se pohvali i fotografijom iz teretane. Ne smeta joj ako joj prigovore za debljinu jer se i sama zna često našaliti na vlastiti račun. Tako je jednom prilikom rekla kako ona uopće nije debela nego samo neispavana.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

- Za svaki sat spavanja izgubite 50 grama. Pa vam ja fino kažem da nisam debela nego nenaspavana - napisala je simpatična Brođanka.

Nakon showa ostvarila si je želju i upisala tečaj za vizažisticu u Zagrebu. Školu šminkanja pohađala je kod Lucije Juroš, koja je u showu šminkala voditeljicu Marijanu Batinić (38).

- Skroz sam posvećena šminkanju, živim zdravo i ne opijam se s više s društvom vikendom - pohvalila nam se simpatična Slavonka.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Gabi nije ni sanjala da će jednog dana stajati na nogama satima. Bilo joj je teško hodati pa se vozila taksijem za relacije od 100 metara, a sad bez problema radi stojeći. Iako su joj prijatelji govorili da ima nevjerojatan talent za šminkanje, nije uspjela pronaći posao u toj struci.

- U Slavonskom Brodu nisam mogla pronaći posao pa sam otišla na sezonu jer ne volim sjediti kod kuće i tražiti novac od roditelja - rekla nam je Gabrijela prošle godine te dodala kako je prije Hvara radila u kvartovskom kiosku.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Prošlo je ljeto našla posao u hotelu na Hvaru. Prvi put je na sezonski posao otišla sama. Bila je spremačica u hotelu i to joj nije bilo problem. Dapače, ispričala nam je kako se super osjećala. Dom se većina kandidata showa 'Život na vagi' nije sramila odlaska na plažu ni kad su imali i po nekoliko desetaka kilograma više, Gabrijeli to predstavlja veliki problem i ništa ne želi prepustiti slučaju. Tako nam je ispričala da se ne planira 'brčkati' u moru sve dok ne dođe do željene težine.

- Ne idem na plažu ni dan danas niti ću ići dok ne skinem sve kile - rekla je Gabi.

Zdrav način života sad je već duboko ukorijenjen u njezinu svakodnevicu i postao je životni stil. Ipak, smeta joj što se rezultati ne vide brzo kao prije.

- Svi vide da se trudim i jako su sretni zbog mojeg napretka. Samo me malo frustrira što sad sporije skidam kile. U showu mi je trebalo tjedan dana za skinuti onoliko kila za koliko mi sad treba tri tjedna. I sad pazim, ali valjda zbog radnih obveza nije to više tako - zaključila je Crnjac.

