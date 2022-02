Nina Martina Korbar (28), kandidatkinja showa 'Život na vagi', ali i 'Supertalenta', objavila je svoj prvi autorski singl. Naime, Nina Martina zbog pandemije je morala odustati od natjecanja u 'Supertalentu', ali to ju nije spriječilo da se i dalje bavi glazbom.

Singl 'Neprocjenjivo' objavljen je u utorak, 22. veljače na online platformi YouTube, a do sada ga je pogledalo nešto više od 4500 korisnika. Nina Martina je nastupom u televizijskom showu Nove TV osvojila žiri i gledatelje pred malim ekranima, a sada to zasigurno želi postići i novom pjesmom.

Podsjetimo, bivša natjecateljica singl je nedavno najavila i na društvenim mrežama.

- Moj prvi singl 'Neprocjenjivo' is coming out soon! Pjesma je inspirirana pobjedom koju sam ostvarila nad samom sobom i željom da napišem pjesmu u kojoj će se prepoznati svaka osoba sa svojom osobnom borbom i dobiti vjetar u leđa - otkrila je ponosno.

- Napisala sam ju sa željom da osjetite da je sve moguće kad smo uporni i kad vjerujemo u sebe, da svima bude motivacija i u vama stvori osjećaj moći i ponosa - izjavila je Nina i dodala kako se sve može postići, iako postoje brojne životne prepreke.

Kako je ranije rekla, njezina pjesma trebala bi u mnogima probuditi inat i samopouzdanje.