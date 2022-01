Nina Martina Korbar (28) javnosti je poznata iz showa 'Život na vagi', ali i po sudjelovanju u 'Supertalentu'. Zbog pandemije je, nažalost, morala odustati od natjecanja, ali to ju nije spriječilo od daljnjeg bavljenja glazbom. Svoj nevjerojatan vokal uskoro će pokazati i u svom prvom singlu 'Neprocjenjivo'.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Moj prvi singl 'Neprocjenjivo' is coming out soon! Pjesma je inspirirana pobjedom koju sam ostvarila nad samom sobom i željom da napišem pjesmu u kojoj će se prepoznati svaka osoba sa svojom osobnom borbom i dobiti vjetar u leđa - otkrila je ponosno na društvenim mrežama.

- Napisala sam ju sa željom da osjetite da je sve moguće kad smo uporni i kad vjerujemo u sebe, da svima bude motivacija i u vama stvori osjećaj moći i ponosa - izjavila je Nina.

Korbar uvjerava kako se sve može postići, iako postoje brojne životne prepreke. Nada se kako će pjesma u mnogima probuditi inat i samopouzdanje.

Sretna je i zahvalna te nestrpljiva jer im želi pokazati što je pripremila, a sudeći po komentarima istog mišljenja su i pratitelji.

- Jedva čekam, jedva, jedva, jedva i hvala svima na predivnim porukama, komentarima, lijepim željama, pozitivnoj energiji i ljubavi. Uskoro zajedno slušamo, pjevamo, plešemo i motiviramo se na 'Neprocjenjivo - izjavila je.

'Jedva čekamo', 'Puno uspjeha', 'Bravo', pisali su pratitelji ispod objave.