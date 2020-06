Nina Martina Korbar bijesna na pratitelje koji joj daju savjete: 'Šutite i ne pravite se pametni'

U životu neki ljudi nisu imali više od pet kila viška i onda oni idu savjetovati kako treba netko smršaviti i kažu 'prestani jesti i više se kreći', kaže vidno uzrujana Nina Martina

<p><strong>Nina Martina Korbar </strong>(27) natjecala se u trećoj sezoni showa 'Život na vagi', gdje joj je početna kilaža bila 124 kilograma, a po izlasku imala je 84,3. Iako i dalje radi na kilaži, trenira i zdravo se hrani, mnogi joj i dalje daju nepotrebne savjete kako smršaviti. Upravo to ju je jako razljutilo pa se obrušila na sve pratitelje koji joj 'pametuju'.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nina Martina Korbar pjeva</strong></p><p>- Ima jedna tema koja me stvarno pogađa i dira, a to je kad ljudi koji nisu prošli neke stvari u životu savjetuju ljude kako oni to da naprave. Konkretno, u životu neki ljudi nisu imali više od pet kila viška i onda oni idu savjetovati kako treba netko smršaviti i kažu 'prestani jesti i više se kreći' - započela je video vidno ljutita Nina Martina.</p><p>Po njenom mišljenju, ljudi koji nisu imali puno nakupljenih kilograma nemaju što govoriti o načinima mršavljenja. </p><p>- Frende, znači, nikad nisi to prošla u životu, nemaš pojma što znači kada netko ima 20, 30, 40, 50 ili 60 kila viška. Ta osoba je itekako svjesna što treba raditi, ali to su neke stvari koje su puno dublje od samo toga. Ako nešto niste prošli u životu, nemojte se praviti pametni i raditi promociju sebi na nekoj temi o kojoj nemate pojma. Ja nikad nisam postavila keramičke pločice i neću nekome pametovati kako ih postaviti. Imajte imalo pameti i ono, ako nešto ne znate, stvarno šutite - zaključila je Nina. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Nina je prije showa bila teža nego kad se natjecala pa je ukupno smršavila 70 kilograma od svoje najveće kilaže. Otkako ima manje kilograma ima više samopouzdanja, sretnija je, hrabrija, odlučnija i borbenija. Obitelj je zadovoljna njezinim postignućem.</p><p>- Plakali su i vrištali od sreće, bili su u šoku, postavljali milijun pitanja - rekla je Nina nakon showa. </p>