Nina Mia snimila spot za svoju novu ljetnu pjesmu na Ibizi

Mediteranski ritam, filmski kadrovi i zarazni refren – "Amore Mio" novi je singl kojim Nina Mia donosi pravi okus ljeta, a nije slučajno što je za njegovu kulisu odabrala upravo Ibizu, otok na kojem je gradila međunarodnu karijeru. Dok je godinama bila dio najboljih plesnih postava na Ibizi, nastupajući u kultnim klubovima poput Pache, Amnesije i drugih najpoznatijih svjetskih party destinacija te dijeleći pozornicu s Davidom Guettom, Marcom Carolom i brojnim drugim svjetskim DJ zvijezdama, Nina Mia ponovno se vratila na otok koji je obilježio njezinu karijeru. Ovoga puta ne kao plesačica, već kao pjevačica – kako bi upravo ondje snimila videospot za svoj novi singl "Amore Mio".

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Nova pjesma, objavljena u suradnji s Loud Digitalom, donosi zaraznu ljetnu energiju, mediteranski šarm i priču o ljubavi koja se događa spontano, baš poput najljepših ljetnih uspomena. Autor glazbe, teksta i produkcije je Natko Smoljan, dok mix i mastering potpisuje Bojan Šalamon Shalla, koji je pjesmi dao moderan zvuk spreman za radijski eter i ljetne playliste.

- Ovo nije bilo samo snimanje spota. Bio je to povratak na mjesto na kojem sam provela neke od najljepših i najvažnijih godina svoje karijere. Nekad sam ovdje nastupala kao plesačica uz najveće svjetske zvijezde, a danas sam se vratila kako bih upravo ovdje snimila spot za svoju pjesmu. Taj osjećaj teško je opisati riječima - kaže Nina Mia.

Foto: PROMO

Spot je sniman na nekim od najpoznatijih lokacija otoka, u povijesnoj jezgri Ibize, tijekom vožnje skuterom slikovitim cestama, na impresivnim liticama s pogledom na legendarnu Es Vedrà, u uvali Cala d'Hort, tijekom zalaska sunca na Cala Comte te na moru, gdje su snimljene atraktivne scene vožnje aqua scooterom kod Puerta de Cielo. Vizualno, "Amore Mio" izgleda poput razglednice Mediterana. Tirkizno more, zlatni zalasci sunca, sloboda, romantika i bezbrižnost stapaju se u priču o dvoje ljudi koji zajedno proživljavaju jedno nezaboravno ljeto. Na projektu je radila međunarodna ekipa, a organizaciju snimanja na Ibizi vodio je profesionalni produkcijski tim iz Španjolske. Snimanje je trajalo deset sati, od podneva do posljednjih zraka sunca, a svaka lokacija pažljivo je odabrana kako bi uhvatila ono najbolje što Ibiza nudi.

Foto: PROMO

- Oduvijek sam željela snimiti pravi ljetni spot na Mediteranu, a Ibiza je bila jedino mjesto koje sam mogla zamisliti za ovu pjesmu. Htjela sam da ljudi, dok gledaju spot, požele sjesti na avion, provozati se skuterom uz more, gledati zalazak sunca i barem na nekoliko minuta osjetiti tu slobodu i bezbrižnost. 'Amore Mio' za mene nije samo ljubavna pjesma, to je osjećaj ljeta, emocije i uspomena koje ostaju zauvijek - govori glazbenica.

- David je izvorni Španjolac i odmah smo kliknuli. Već pri prvom susretu stvorila se odlična atmosfera pa je sve pred kamerama izgledalo potpuno prirodno. Puno smo se smijali, improvizirali i jednostavno uživali u cijelom procesu. Mislim da se upravo zato na ekranu osjeti iskrena kemija između nas - istaknula je posebno suradnju sa španjolskim modelom Davidom Cambresom Bayarrijem.

Foto: PROMO

S atraktivnim vizualima, filmskom pričom i zaraznim refrenom, "Amore Mio" donosi sve ono što publika očekuje od pravog ljetnog hita. Spoj moderne produkcije, mediteranskog ugođaja i autentične emocije čini ovaj projekt jednim od najambicioznijih izdanja Nine Mije do sada.

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