Nina: 'Nikad nisam prva prišla muškarcu. Mene su osvajali...'

Pjevačica Nina Badrić (46) Dan žena obilježit će koncertom u Spaladium Areni u Splitu. Badrić je za Story progovorila što znači biti žena u 21. stoljeću te gdje se sakrio njezin vitez na bijelom konju.

- Od majke sam preuzela snagu. Moja majka je osebujna žena, fajterica, iznimno duhovita i snažna osoba koja nema straha ni pred čime. Divim joj se. Iako ima 73 godine, britka je i vitalna kao curica. Nikad ne kuka, sve joj odgovara, a meni nikad nije pripisala status zvijezde - rekla je Badrić. Unatoč tome što je imala nekoliko veza, pjevačica na ljubavnom planu i dalje solira.

- Nikad nisam prva prišla muškarcu. To i ne znam. Mene su uvijek osvajali. Točnije... pokušali osvojiti. Da me netko osvojio, s njim bih i ostala - ispričala je Nina koja je krajem listopada prošle godine raskinula zaruke s Tinom Bralom (52). S poduzetnikom iz Livna pjevačica je bila godinu dana u vezi, a zaručili su se na putovanju na Maldivima.

- Najgore što mi se znalo dogoditi jest kad je moj muškarac prestao biti vitez, zaštitnik mog srca. Kada nije iskren. Kada prosipa laži. Kada se pravi da mu je svejedno i kada me uzima zdravo za gotovo, a još gore je kada to sve shvati prekasno. Takvim ne dajem drugu - rekla je. Pjevačica iza sebe ima jedan propali brak, a to je onaj s Bernardom Krasnićem od kojeg se razvela 2012. godine.

- Ne treba čovjeka suditi prema lošim iskustvima. To treba zaboraviti. To je prošlost i na to se ne treba osvrtati. Ima itekako prekrasnih muškaraca. Može se samo vjerovati dobroj i poštenoj osobi, nije važno je li muškarac ili žena. Treba gledati u nečiju dobrotu. I kad nađemo takvu osobu, to je neprocjenjivo - zaključila je Nina.

