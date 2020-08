Nina odjenula badić pa poručila: 'Bila sam nezadovoljna svojim tijelom, ali sada sam ponosna'

Otkako ima manje kilograma ima više samopouzdanja. Bivša natjecateljica 'Života na vagi' je sretnija, hrabrija, odlučnija i borbenija. Obitelj je zadovoljna njezinim postignućem

<p><strong>Nina Martina Korbar </strong>(27) natjecala se u trećoj sezoni showa 'Život na vagi', gdje joj je početna kilaža bila 124 kilograma, a po izlasku imala je 84,3. I nakon showa nastavila je s intenzivnim treninzima i zdravo se hrani. Sada je na društvenim mrežama pokazala kako je dotjerala liniju pa je ponosno pozirala u kupaćem kostimu. Uz to, napisala je podužu poruku kojom je svoje pratitelje potaknula na razmišljanje.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Mršavjeli su velikom brzinom</strong></p><p>- Pritisak ljudi je konstantno prisutan i svi se osjećaju slobodni i mjerodavni nešto mi reći, savjetovati, nametnuti ili ukoriti svaki moj potez. Neki jedva čekaju iskomentirati nešto ružno iako da njih same upitate zašto to rade, zapravo nemaju pojma. Ja ću vam reći zašto - započela je Nina pa nastavila:</p><p>- Zato jer je pritisak društvenih mreža i nerealnih standarda ljepote i seksepila prevelik, zato jer lažni životi koji se vode na društvenim mrežama u puno ljudi budi osjećaj manje vrijednosti, ljubomore i tuge, zato jer se u medijima stalno vrte nerealne i prosječnom čovjeku nedostižne materijalne stvari koje ih čine frustriranim i zato te osobe nikad nisam smatrala relevantnima nego jednostavno shvaćam da su to osobe nezadovoljne svojim životima kao što sam ja nekad bila nezadovoljna sa svojim radi svoga tijela, ali onda sam shvatila da trebam mijenjati sebe iznutra da se uspješno mijenjam i izvana.</p><p>Dodala je kako svima želi poručiti da se ne uspoređuju s drugima i da nikada ne zadovoljavaju tuđe standarde. Tvrdi kako nezadovoljstvo dolazi iznutra te se treba zaokupiti pozitivnom energijom.</p><p>- Ovo sam ja. Ja sam postigla toliko puno toga i ponosna sam na sebe i volim sebe. Ako netko ima problem sa mnom ili mojim tijelom, to je upravo to - njihov problem. Zavolite svoje standarde, budite zahvalni, radite na sebi - zaključila je bivša natjecateljica 'Života na vagi'. </p><p>Njezini su joj pratitelji u komentarima poručili kako se slažu s njom i pružili joj podršku. Pisali su joj kako izgleda odlično.</p><p>- Lijepa si bila i u showu. Sada je tvoja ljepota dobila samo dodatni sjaj. Lijepa si izvana i iznutra - samo su neki od komentara.</p><p>Nina Martina se već prethodno oglasila i ispričala kako joj je dosta da joj neki daju nepotrebne savjete kako smršavjeti. Po njenom mišljenju, ljudi koji nisu imali puno nakupljenih kilograma nemaju što govoriti o načinima mršavljenja.</p><p>- Ako nešto niste prošli u životu, nemojte se praviti pametni i raditi promociju sebi na nekoj temi o kojoj nemate pojma. Ja nikad nisam postavila keramičke pločice i neću nekome pametovati kako ih postaviti. Imajte imalo pameti i ono, ako nešto ne znate, stvarno šutite - rekla je jednom prilikom. </p><p>Otkako ima manje kilograma ima više samopouzdanja, sretnija je, hrabrija, odlučnija i borbenija. Obitelj je zadovoljna njezinim postignućem.</p><p> </p><p> </p>