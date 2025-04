Prijatelji Jelene Rozge otkrili da je u vezi s Huljićem, ona kaže: 'Ne ljutim se, trebalo je to reći'

Već se jako dugo šuška da Jelena Rozga ljubi Ivana Huljića, a u nedavnom intervjuu Rozginoj prijateljici Nini Badrić 'izletjelo' je da pjevačica zaista ljubi sina Tončija Huljića.

Zagreb: Poznati na slavljeničkoj modnoj reviji eNVy room-a

- S obzirom na to da poznajem Ivana dugi niz godina, znam koliko je on zreo i koliko je on jedan dečko na svom mjestu. Meni se ponekad činilo da je Jelena mnogo mlađa od njega, tako da nisu godine bitne da se ljudi nađu - kazala je nedavno Nina.

Nina je za IN Magazin priznala kako je njena izjava bila malo nespretna, a nju se nadovezala i Rozga.

Zagreb: Nastup Jelene Rozge na dodjeli medijske nagrade "Večernjakova ruža"

- A što ću se naljutiti. Nitko se ne krije, mi se ne krijemo, mi normalno živimo, ali je bilo slatko. Ja sam se tako nasmijala, najjača je - rekla je Rozga i tako napokon progovorila o svojoj vezi s Huljićem mlađim.

- A onda je došao Grašo i sve lijepo potvrdio? - pitali su Rozgu novinari.

- I Grašo lipo itd. Ali dobro, sve je to simpatično, trebao je netko reći i to je ok - kazala je Rozga kroz smijeh.

Zadvarje: Petar Grašo i Domenica nastupili na Zadvarskoj noći

Petar Grašo je, podsjetimo, nedavno izjavio da ''Tonči Huljić nema sreće''.

- Tonči baš nema sreće. Nije htio da mu se djeca bave glazbom, a oboje su glazbenici. Pa je dobio i zeta glazbenika, a sada mu je i snaha glazbenica. To što Tonči želi se vjerojatno neće ostvariti - kazao je Grašo.

Foto:

Šuškanja da su Jelena i 10 godina mlađi Ivan u vezi krenula su još prošle godine. Početkom ove godine javio nam se čitatelj s fotografijama Jelene i Ivana koje su nastale lani u Budimpešti uoči koncerta benda Coldplay, a na fotografijama se vidi kako se par drži za ruke i uživa u ugodnoj šetnji gradom.

Foto: Čitatelj 24sata