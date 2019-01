'Nisam Barbie, ali tražim Kena koji će imati hrabrosti prići mi'

Najvredniji dio mog tijela je mozak, a što se tiče ostalih atributa, ne mogu ih ostaviti kod kuće. Neću hodati ni u pelerini, davno je prošao srednji vijek, govori nam Mirta Šurjak (37), koju mnogi smatraju jednom od atraktivnijih žena današnjice.

- Nisam manekenka ni misica, bavim se posve drugim poslom u kojem nisu važne noge, grudi. Zato mi je pomalo smiješno čuti te komplimente - kaže voditeljica.

Završila je Pravni fakultet, ima međunarodne diplome iz engleskog i talijanskog jezika koje tečno govori, a služi se i španjolskim i njemačkim, koji je, kaže, u zadnje vrijeme malo zapustila. Učila je i hebrejski, a uskoro planira upisati tečaj ruskog jezika.

- Obožavam rusku klasičnu književnost i jako me privlači razdoblje carske Rusije, kao da sam tamo živjela u prošlom životu - objašnjava Šurjak.

Iako je obrazovana, kaže kako su je mnogi ljudi znali osuđivati, unatoč tomu što je ne poznaju.

- Svatko tko sjedne sa mnom na kavu može se uvjeriti da nisam površna osoba - smatra Mirta, kojoj je atraktivan izgled vrlo često otvorio vrata u poslu, ali se i puno puta razočarala. No time se ne zamara, kao ni ljubavnim vezama, jer ne trči, kaže, za njima.

- Trenutačno sam slobodna. Smatram da je muška uloga prići ženi jer je u prirodi muškaraca da su ‘lovci’, da ‘osvajaju’. Ali mijenjaju se vremena i trendovi. Svjesna sam da nije lako prići Mirti Šurjak, neki momci kojima sam se sviđala, dobili su takvu tremu da je i meni bilo neugodno. Ja sam morala voditi razgovor, totalno bi se pogubili - govori voditeljica.

Smatra da je puno pristupačnija i normalnija od nekih žena koje sebi, kako objašnjava, daju na važnosti, a nemaju pozadinu. Priznala je i da nema poseban tip muškarca, ali su joj privlačniji viši i svjetliji muškarci.

- To je prednost, ali nije presudno, presudna je kemija - izjavila je voditeljica. Iako joj je to teško priznati, Splićani joj baš nisu po “guštu”.

- Moram priznati da sam pomalo razočarana sugrađanima. Nedostaje im kulture i manira u ophođenju sa ženama, nedostaje im gospodskog ponašanja. Volim kad je muškarac kavalir prema ženi, a ne da je u prvoj rečenici pokuša staviti uz špaher - objašnjava Šurjak. Kao i druge žene, susretala se s nemoralnim ponudama.

- Bilo je i direktnih, ali uglavnom su to poruke preko društvenih mreža. No na neumjesne poruke i ponude ne odgovaram, jednostavno blokiram kontakt i to je to. Ne dopuštam da me netko tako doživljava, nije vrijedan mog odgovora - jasna je Mirta, koja nam je otkrila i da je ponude imala i od žena.

- Bilo ih je više, ali i njih sam blokirala. Uspostavljanje komunikacije na društvenim mrežama mi je smiješno. Pomalo me i strah toga. Svijet je otišao u krivom smjeru. Lako je provući fotografiju kroz stotinu filtera, ‘isfotošopirati’ je i pretvoriti se u osobu koja to u stvarnosti nije. I onda takve osobe postaju idoli mladima - otkiva voditeljica. Posebno je kritična prema “influencerima”.

- Prije si morao nešto napraviti u životu da bi ušao u medije, a danas svaka šuša dobiva prostor. Što uopće znači ‘influencer’, što su to oni napravili u životu, osim što se fotografiraju gdje stignu? Nažalost, danas pamet i obrazovanje nisu na cijeni, danas si vrijedan onoliko koliko te ljudi prati na društvenim mrežama - izjavila je Dalmatinka.

No i ona je uspješna na tom polju. Na društvenim mrežama njezine profile prati oko 50.000 ljudi.

- Da se pojavim u bikiniju i tangama, ta bi brojka u tren oka otišla u nebo, ali mene to ne zanima, ne želim na sebe skretati pozornost tako. Zanimaju me samo ljudi koji prepoznaju moj rad - rekla je Šurjak. Nikad neće zaboraviti kad je na Alci u Vukovaru odjenula haljinu koju su prozvali “haljinom varoške pevaljke”.

- Ljudi nisu znali da je u pitanju suvremena verzija slavonske nošnje - izjavila je voditeljica, koja pazi na svoje odjevne kombinacije.

- Ne mogu doći na stadion ili na intervju baš svakakva. Ne predstavljam samo sebe nego i redakciju iz koje dolazim. Osobno preferiram sportsku eleganciju, ali štikle su postale moj zaštitni znak, rijetkost je vidjeti ženu u štiklama na tartan stazi, a ja se tamo najbolje osjećam - objasnila je Mirta. Unatoč tomu ne libi se pojaviti nenašminkana u javnosti.

- Ljeti na Hvaru odmaram lice i uopće se ne šminkam. Inače se ne volim se šminkati, minimalni make-up i to je to. Ali uredno nalakirane nokte i korektnu frizuru žena koja drži do sebe mora imati. Uostalom, nikad ne znaš gdje te sreća čeka - smatra Dalmatinka. Svjesna je da bi njezina karijera bila uspješnija da se trajno preselila u Zagreb.

- Živjela sam i radila u Zagrebu, ali sam se vratila u Split i nikad nisam požalila. Svjesna sam da je Hrvatska centralizirana, što si dalje od ‘oltara’, to se slabije čuješ, ali nije mi žao - odlučno je rekla voditeljica. Ipak, priznala je da je politika ne zanima.

- Nikad se ne bih učlanila u neku stranku, previše sam neovisna da mi netko nameće mišljenje. Ne volim pravila i hijerarhiju, od malih nogu sam voljela prkositi i nije me bilo briga što ljudi misle o meni. Možda bi bilo mudrije da sam manje iskrena i impulzivna, sigurno bih bolje prolazila u životu, ali takva sam kakva sam, svoje mišljenje i stavove ne krijem - iskrena je Šurjak. Zbog svojih stavova često je bila na meti kritika nogometnih moćnika.

- Osjećam odgovornost upozoravati na nepravdu, a nogomet je samo mali segment i presjek hrvatskog društva. Kad bismo svi šutjeli, onda se neke stvari nikad ne bi mijenjale nabolje - smatra. Za sebe je bez razmišljanja kazala da se ne osjeća kao seks-simbol, no na pitanje tko je za nju seks-simbol, dugo je razmišljala.

- Po meni je među ženama seks-simbol Tatjana Dragović, a kod muškaraca Sergio Ramos. Hrvate nije željela spominjati u tom kontekstu jer smatra da bi se odmah povezivale simpatije prema njima. Bila je u vezi s Giovanijem Rossom, s kojim ima kćer Chiaru, no za potrebe ovog intervjua ipak je izabrala par, po njoj, zgodnih nogometaša.

- Marko Futacs je recimo bio jako zgodan, muževan tip, a od ovih aktualnih prvotimaca recimo Josip Posavec, Stanko Jurić, Stipe Vučur - kaže. Dodala je kako nije Barbie, ali da još traži Kena koji će imati hrabrosti da joj priđe. Dodala je da bi na sebi promijenila jedino boju očiju, a da joj je najjači adut šarm, dok vitku liniju može zahvaliti jogi.

