Područje Petrinje i Siska pogodio je u utorak najsnažniji u nizu ovotjednih potresa, onaj od 6,2 po Richteru. Mnoge su kuće u potpunosti urušene, tamošnja bolnica je devastirana, a izgubljeno je i sedam ljudskih života. Fotografije unesrećenih ljudi obilaze zemlju, a traumu razornog udara malo će tko moći zaboraviti.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Bio sam u Zagrebu kad se to dogodilo tako da sam iskusio to kao i vi vjerojatno, ali kažu mi da je tamo bilo stvarno gadno. Uostalom, bio sam kasnije u Sisku do roditeljske kuće i grad izgleda loše - rekao nam je Dalibor Pavičić, frontmen neprežaljenih The Bambi Molestersa, jednog od najpoznatijih domaćih bendova izvan granica ovog podneblja i govornog područja.

Kultni sisački surf-rock bend osnovan 90-ih 'ugasio' se prije dvije godine, no više od 20 godina bili su jedan od predvodnika žanra na svjetskoj razini, svirali na najvećim festivalima te uz bok bendovima poput R.E.M.-a. Njihove numere završavale su kao dio službenog soundtracka u popularnim serijama poput 'Breaking Bad', a sve je započelo davnih dana i to upravo u Sisku.

- Iako se ja sad više osjećam kao Zagrepčanec, roditelji mi tu žive i otišao sam do njih nakon potresa. Vidjeti kako su i pomoći im oko štete na kući. Mi smo srećom dosta dobro prošli, u usporedbi s onim kad vidite most i neke stare dijelove grada - dodaje.

Situacija je neizvjesna, a svi se nadaju da je najgore konačno ipak prošlo.

- Ljudi su u strahu, nastale su velike gužve jer brojni žele pomoći pa dolaze, a grad je bio pun starih i neodržavanih građevina pa nije ni čudo da je nažalost teško stradao. Dobar dio njih trebalo je vjerojatno još ranije namjerno i kontrolirano rušiti, ali to je tako... - zaključuje Pavičić.

Lada Furlan Zaborac, nekadašnja basistica Bambi Molestersa, a danas grupe L.H.D, živi i radi u Sisku. Nakon razornog potresa koji se osjetio u gotovo cijeloj regiji oglasila se također na društvenim mrežama i potvrdila kako je dobro.