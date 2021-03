Nedugo nakon diplome na zagrebačkoj ADU i ulogama u domaćim produkcijama, poput serije 'Crno-bijeli svijet' gdje je glumio Darka Rundeka, glumac Filip Sertić (29) odvažio se na ono o čemu mnogi njegovi kolege maštaju, ali ne mogu smognuti petlje da se na to odvaže. Bez ikakvog plana, spakirao je kofer i odletio u Los Angeles s ciljem da ostvari holivudsku karijeru. Progovorio je s nama o svemu lijepom i teškom što nudi taj grad:

'Ja sam u ovaj grad zaljubljen. Doslovno. Isti osjećaj zaljubljenosti koji možeš osjetiti prema osobi ja osjećam prema Los Angelesu. I dalje sam svaki dan uzbuđen da sam ovdje. Naravno da grad ima mana i loših strana, ali ja ih na neku foru ne vidim. Previše sam zaokupljen stvarima koje mi se sviđaju. Te palme i luksuzni auti bez krova me i dalje oduševljavaju. Toga možda ima i drugdje, ali ovaj dio Kalifornije je poseban jer je tu čitave godine ljeto, a nikad nije vruće - većinu dana je ugodnih 25 stupnjeva.

Melting pot, odnosno susret svih mogućih kultura u ovom gradu postigao je da su ljudi nevjerojatno otvoreni i uključivi. Svi su jako pristojni i nije prihvatljivo biti bezobrazan ni u kojoj situaciji. Sam sam se uvjerio koliko sam bio konzervativan kad sam došao. Slobode su ovdje ogromne, od načina oblačenja, izražavanja, stilova života. Tu možeš biti i raditi što god želiš i nitko se neće obazirati. Puno mojih prijatelja se Los Angeles nije svidio, nekima je ta vječna ljubaznost fake, ali ovdje je sve po mojoj mjeri. Velik je grad, pun različitih kultura, ljudi iz cijeloga svijeta, liberalan, slobodan I živi za umjetnost, osobito filmsku kojom se i ja bavim. Obožavam to što ovdje koga god upoznaš ima veze s filmom. Ili se bavi filmom ili se želi baviti. Zato se ovdje družim uglavnom s glumcima. Nekim poznatim, nekim manje poznatim.

Živim u kući u kojoj nas je petero i svi smo glumci. Tako nam je jeftinije i to je način da preživimo u ovom gradu koji je nemilosrdan i nevjerojatno skup. Zamislite da u Zagrebu najam garsonijere košta 10 000 kuna, ali da si to netko mora priuštiti po hrvatskom standardu. To bi bio ekvivalent cijena stanova u Los Angelesu. Uopće nije čudno da netko spava u autu kako bi izbjegao takvu stanarinu, upoznao sam i takve ljude. Nas pet dijelimo kuću na početku Hollywood Hillsa, mog najdražeg dijela los Angelesa. Odmah ispod famoznog natpisa HOLLYWOOD. To je finiji kvart u kojem živi puno ljudi iz filmske industrije.

Tako sam i otkrio nekoliko zabačenih kvartovskih kafića za koje javnost ne zna, a u njima često možeš vidjeti poznata lica iz svijeta filma. Vlasnik mojeg omiljenog okupljališta je igrom slučaja Hrvat, a ovdje zalaze Harry Styles, jednom je na kavi pored mene sjedila Emily Ratajkowski, tu su i Soko te Ryan Murphy…

Nekoliko dana prije prošlogodišnje dodjele Oscara za šankom sam imao razgovor s Taikom Waititijem. Nisam ni znao tko je on dok par dana kasnije nisam gledao dodjelu i vidio da dobiva Oscar. Ovdje često ljudi izgledaju opušteno, nesređeno, ni ne shvatiš da za nekim stolom sjedi neka zvijezda.

Lakše mi je dijeliti životni prostor s glumcima jer se međusobno razumijemo. Zajedno proživljavamo zahtjevan Hollywoodski put i uvježbavamo audicije. Prošle je godine cimer Samuel Larsen dobio ulogu u jednom od najgledanijih filmova na Netflixu, After. Slavili smo nekoliko dana. Zajedno slavimo svaki međusobni uspjeh, makar i najmanji jer znamo koliko je teško dobiti ikakvu priliku. Život nam je sam po sebi dovoljno težak tako da nema ljubomore i nezdravog natjecateljskog duha.

Siguran sam da sve zanima kako je probijati se kao glumac u Hollywoodu – biti taj lik zvan struggling actor. I što se toga tiče, brojke su nemilosrdne. Oko sto tisuća ljudi svake godine doseli u ovaj grad kako bi pokušali uspjeti u Hollywoodu. I isto toliko ih se svake godine odseli. Preteško je za opstati ukoliko to ne želiš svim srcem. Graditi glumačku karijeru zahtijeva da si stalno slobodan. Svi agenti očekuju da se pojaviš na svakoj audiciji koju dogovore, a ona može biti u 8 ujutro i u 6 popodne. Ali kako onda istovremeno raditi i plaćati najskuplje stanarine dok ne dobiješ priliku? To je najveći izazov u Hollywoodu i razlog zašto većina vrlo brzo odustane. Tako je i nastao poznati mit o konobarima glumcima jer je to posao koji možeš raditi po noći i relativno je fleksibilan – a i mnogi se snalaze tako da voze Uber.

Što se samog početka tiče, ja sam došao bez ikakvog plana. Nisam imao sređen smještaj, posao, niti audiciju a kamoli ulogu. Već na početku sam iscijedio sve svoje i obiteljske ušteđevine. Da bih uopće dobio dozvolu za dulji ostanak, morao sam angažirati imigracijskog odvjetnika i već to me strašno puno koštalo.

Ovim putem bih se zahvalio mami i sestri na podršci, svi smo skupili sve što smo imali da bih ja mogao pokušati. Nije bilo lako, bilo je neprospavanih noći i buđenja u znoju od straha kako dalje opstati. Vrlo brzo oprao me hladan tuš realnosti i natjerao me da uđem u svojevrsni survival mode, izađem iz zone komfora i preživim kako znam. Poslao sam preko tisuću mailova agentima, a nekima doslovce kucao na vrata. Znalo se dogoditi da bi me izbacili iz ureda. Svega je bilo. Prva agentica uzela me jer je to ljeto bila u Hrvatskoj na moru i jako joj se svidjela.

Započeo sam s ulogama statista. To mi je omogućilo da dođem na velike setove poput Top Gun 2 s Tomom Cruiseom, Tenet s Robert Pattinsonom, Fast and Furious 9 gdje sam snimao sa profesionalcima kaskaderima koji su doslovno koreografirano sudarali i prevrtali aute. Bio sam u svim većim studijima poput Paramount, Warner brothers i Universal. To je nevjerojatno uzbudljivo. Biti na mjestima gdje su se snimali svi kultni filmovi, od Casablance i Kuma do LaLa Landa.

Žao mi je razbiti iluziju, ali Casablanca se nije snimala u Moroccu, nego u Los Angelesu. Pa čak i Prijatelji nisu bili u New Yorku nego ovdje. Paramount studios ima cijeli kvart izgrađen kao New York. To je bilo ludo za vidjeti. Izlozi su prazni, po potrebi na njih lijepe reklame i natpise da se ne kuži da je to u većini filmova zapravo uvijek istih par ulica. U Paramount studiju se u jednoj ulici snima povijesna drama u kojoj su svi u krinolinama, zatim ulicu dalje moderni sitcom. I na sve to prođe u golf autiću Doctor Phil koji je završio snimanje svoje emisije. Sve se to odvija između tisuća palmi i žarkog sunca. Ovdje živim svoj san i biti u tom okruženju za mene je preuzbudljivo. Naišao sam na snimanje Tarantinovog filma Once upon a time in Hollywood gdje su bili Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Margot Robie. Margot je najljepša žena koju sam vidio u životu, a Brad Pitt je sitan i mršav, mršaviji od mene, to me iznenadilo.

Otišao sam na prvu audiciju i odmah dobio ulogu, što mi je dalo vjetar u leđa. Brijao sam prsa na reklami za trimer koji je pobijedio u emisiji SharkTank i poslije postao veliki hit. Sad ga reklamiraju najveće zvijezde. Nakon toga dugo se ništa nije dogodilo sve do uloge u filmu This Game is Called Murder s Ron Perlmanom u glavnoj ulozi. U njemu glumi i mlada zvijezda američkih sapunica, porijeklom hrvat, James Lastovic. Ta mi je uloga omogućila ulazak u Američku glumačku uniju (SAG), čiji su članovi svi veliki glumci. Dok ne uđeš u Uniju, ne shvaćaju te ozbiljno.

Tek nakon toga sam mogao ići na audicije za veće filmove i serije. Snimio sam western The Milkman koji je osvojio nagrade na raznim filmskim festivalima. Snimao sam spot za Weeknda. Glumio sam u seriji Murder in a Heartland, a trenutno snimam pilot za seriju radnog naslova Shifter za koju se nadaju da će je kupiti neka od Američkih televizija. Radi se o akcijskoj seriji smještenoj u budućnosti, ne smijem puno otkriti ali glume neka poznatija lica. Općenito, sve je u Hollywoodu obavijeno velom tajne, svaka produkcija. Došao sam tako na set filma s lažnim naslovom i nisam imao pojma tko bi tamo mogao biti.

Zamislite samo moje očekivanje kad se na setu pojavila Meryl Streep. Odrezale su mi se noge jer, koliko sam god do tada već navikao na zvijezde, obožavam njezin rad. Dugo joj nisam prilazio na setu jer se to ovdje smatra nekulturnim i neprofesionalnim, ali kad smo završili sa snimanjem, dočekao sam trenutak kad ne prekidam nikakav razgovor i rekao joj da nevjerojatna. Ona mi je iskreno odgovorila: ”Ti si nevjerojatan.”

Idući projekt mi je film Why dont you like me u kojem glumim ruskog špijuna. Naravno. Agenti me uporno šalju na audicije za Ruse. Trenutno sam sretan s bilo kojim angažmanom kojeg dobijem, ali želim izbjeći taj stereotip kako god znam. Imam trenera za američki naglasak i nadam se da ću s ga s vremenom potpuno savladati.

Francuski glumci su na puno višoj cijeni od – kako Amerikanci nas percipiraju – 'istočnih Europljana'. A kako govorim francuski, nekad se prijavim kao Francuz. To se možda čini prepredeno, ali da vidite što sve ovdje glumci rade da dobiju ulogu, ne biste mi sudili. Skaču preko ograda da ostave životopis, prilaze producentima dok večeraju, dolaze na audicije za koje su bili odbijeni…

Nagrada koju nosi uspjeh u ovom gradu je ogromna i zato su sva sredstva dopuštena. Ovdje ne postoji sram, ljudi su stvarno spremni na sve. Ali meni se sviđa što su ljudi puno ambiciozniji i aktivniji nego u Hrvatskoj. Nema sjedenja i žaljenja. Vjerujte mi ja još nisam čuo da se u ovom gradu netko žali. Ljudi rade po dva posla, u slobodno vrijeme snimaju vlastite projekte, idu na audicije, rade sve što je u njihovoj moći. Nitko ne sjedi i čeka priliku. I kad ti ništa ne ide i čini se nemoguće, barem će novi dan, kako pjesma u LaLa Landu kaže, biti sigurno sunčan.

Nisam se još probio do A produkcija za što me ljudi doma uvijek pitaju i očekuju, ali ja sam zadovoljan. Živim od glume i idem korak po korak. Nagledao sam se svakakvih sudbina i ljudi koji su dobili priliku preko noći, ali uglavnom je Hollywood sistematičan i moraš se puno dokazivati dok ne dobiješ veću priliku. Puno manjih uloga vodi do veće, pa do malo boljeg agenta itd. Osim ako nemate nevjerojatno sreću, Hollywood je jedan dugoročni izazov.

Puno ljudi ovdje dolazi s nadom da će im se uspjeh dogoditi preko noći. U filmu koji košta milijune sigurno ti netko neće dati priliku ako nisu 100% sigurni da ćeš se znati s tom prilikom nositi. Zato audicije imaju nekoliko krugova. A često za ulogu izaberu nekoliko glumaca koji su na čekanju za slučaj da nisu zadovoljni kako prvo odabrani odrađuje posao. Puno takvih glumaca znam koji su bili blizu velikim prilikama. Ovdje je tanka granica između uspjeha i neuspjeha.

U noćnom životu najzanimljiviji su tulumi u nečijoj kući jer svi barovi i klubovi zatvaraju u 2 ujutro, bez iznimke. Bio sam i na onim stereotipnim tulumima u kući s bazenom. Tada i drugdje susreo bih se s neobuzdanom kulturom droge koja vlada ovim gradom. Trava je legalna, a sve ostalo lako dostupno. Osobno zazirem od svega toga, ali to je za mene bio holivudski klišej koji je ispostavio istinitim.

Tako da zapravo imate dvije skupine u ovom gradu: oni koji se uništavaju drogama i oni koji gotovo pa religiozno brinu u svom tijelu. Iako Amerikance doživljavamo u Europi kako se samo hrane fast foodom, ovo je grad u kojem svi samo jedu zdravo. Los Angeles je nevjerojatno osviješten po pitanju ekologije i zdrave hrane. U svim američkim vicevima Los Angelesovci jedu salatu. Veganstvo je postalo hiperpopularno, posvuda je sve plant based. Kako sam sam vegan to mi apsolutno odgovara. Osim toga, puno treniram, održavam se u formi. Prvi puta u životu sam se ovdje nabildao. Svi tako dobro izgledaju da si misliš, pa neću ja jedini ne biti u formi.

Od doma mi nedostaju jedino obitelj i prijatelji. Kad odeš, s puno ljudi počneš gubiti kontakt. Ostanu najbolji prijatelji, s njima se čujem na dnevnoj bazi. Nadam se da će mi se i uskoro pridružiti ovdje hrvatski kolege poput Tihane Lazović i Fabijana Medvešeka, vidjet ćemo, to bih jako volio.'