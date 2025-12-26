Obavijesti

ZDRAVO I NA BOŽIĆ!

Ništa od kolača, samo jabuka! Marija iz 'Život na vagi' videom je nasmijala svoje pratitelje...

Piše Tina Ozmec-Ban,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Instagram

'Sretan Božić od mene i moje tete. Kolačići i praline dobro mirišu, ali i jabuka je dobra', napisala je Marija uz snimku na kojoj je njezina teta nudi kolačima, no ona ipak odabire jabuku

Marija Bartulović, simpatična pobjednica nefinalističke kategorije devete sezone showa "Život na vagi", ne prestaje oduševljavati svoje pratitelje predanošću zdravom načinu života. Nakon što je u showu ostvarila nevjerojatnu transformaciju, Marija, od milja zvana Mare, pokazuje da je disciplina ključ uspjeha, čak i tijekom najvećih blagdanskih iskušenja. Svojim je pratiteljima na Instagramu čestitala Božić na originalan i duhovit način, videom koji je mnoge nasmijao, ali i inspirirao.

NOVA ROMANSA Ljubav cvjeta! Marija iz Život na vagi pokazala je svojeg dečka!
U kratkom videu objavljenom na Božić, Marija se nalazi u toplom obiteljskom domu pokraj okićenog bora. Pored nje stoji njena teta, držeći pladanj prepun primamljivih kolačića i pralina. Dok teta nudi slastice, Marija s osmijehom odbija ponudu i umjesto toga uzima crvenu jabuku te zadovoljno zagrize u nju. Ovaj simpatični skeč savršeno prikazuje njezinu čvrstu volju, ali i smisao za humor.

- Sretan Božić od mene i moje tete. Kolačići i praline mirišu, ali i jabuka je dobra - napisala je u opisu objave koja je brzo prikupila brojne lajkove i komentare podrške.

Pratitelji su bili oduševljeni njenom ustrajnošću. "Bravo Mare, ne daj se", "Sve može samo umjereno. Sretan Božić", "Bravo, sretan ti Božić", samo su neke od poruka podrške koje su joj uputili. Mnogi su istaknuli kako je upravo ona postala inspiracija mnogima koji se bore s viškom kilograma, a ova objava samo je potvrdila da se trud i odricanje isplate.

DIRNULI SU SRCA FOTO Ovi natjecatelji Života na vagi prerano su nas napustili...
Podsjetimo, Marija je u "Život na vagi" ušla sa 142.5 kilograma, a iz showa je izašla lakša za čak 45.5 kilograma, što joj je donijelo pobjedu u kategoriji nefinalista i novčanu nagradu od sedam tisuća eura. No, kako je sama istaknula, najveća pobjeda bila je ona životna. Zahvaljujući gubitku kilograma, Marija više ne treba lijekove za štitnjaču i visoki tlak, a svi njeni nalazi sada su savršeni.

Foto: Instagram

Čini se da joj osim na zdravstvenom, cvjetaju ruže i na ljubavnom planu. Nedavno je javno obznanila da je u sretnoj vezi s dečkom Ivanom, a sreća ih prati na svakom koraku. Samo nekoliko dana prije Božića, njen je dečko na božićnoj tomboli u Vrgorcu osvojio glavnu nagradu od četiri tisuće eura, što je Marija duhovito prokomentirala kao niz sretnih dobitaka za njihov mali tim.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

