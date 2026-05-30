Ništa od male svadbe, Taylor i Travis zovu baš sve, od Selene Gomez do Eda Sheerana...

Dok javnost i dalje nagađa kada i gdje će se održati vjenčanje Taylor Swift i Travisa Kelcea, američki mediji sve češće otkrivaju detalje o slavnim uzvanicima koji su već dobili pozivnice za ceremoniju. Jedan od najslavnijih parova na svijetu navodno posljednjih mjeseci intenzivno radi na organizaciji događaja koji bi mogao postati jedno od najpraćenijih celebrity vjenčanja posljednjih godina.

Foto: Instagram

Iako su ranije kružile informacije da bi se svadba mogla održati tijekom vikenda američkog Dana nezavisnosti u New Yorku, čini se da su planovi u međuvremenu promijenjeni. Prema pisanju američkih tabloida, prvotne informacije o datumu i lokaciji možda su namjerno plasirane kako bi se pažnja javnosti usmjerila na pogrešan trag, dok se prava ceremonija organizira daleko od očiju medija.

Bliski prijatelji i glazbene zvijezde među uzvanicima

Na popisu gostiju nalaze se brojna poznata imena iz svijeta glazbe i filma, koja je jedan od najslavnijih parova na svijetu osobno zvao na svoj veliki dan. Među prvima se spominje glumica Zoë Kravitz, za koju izvori bliski paru tvrde da će “sigurno prisustvovati” ceremoniji, čime su dodatno utišane priče o navodnom zahlađenju odnosa između nje i Taylor Swift.

Foto: Chase Rollins/PRESS ASSOCIATION

Pozivnicu su, prema navodima američkih medija, dobili i Ed Sheeran te njegova supruga Cherry Seaborn. Upravo je Sheeranovo intimno vjenčanje iz 2018. godine navodno poslužilo kao inspiracija za organizaciju Taylorine i Travisove ceremonije. Izvor blizak paru izjavio je kako je cilj postići istu razinu privatnosti.

- Do danas gotovo nitko ne zna tko je sve bio na Edovu vjenčanju, a upravo takvu diskreciju žele i Taylor i Travis - navodi izvor blizak paru.

Na listi uzvanika nalaze se i sestre Haim - Este, Danielle i Alana – koje su godinama među najbližim prijateljicama slavne pjevačice. Njihov dolazak ne iznenađuje, osobito nakon što je Taylor početkom godine bila gošća na vjenčanju Este Haim u Kaliforniji.

Djeveruše iz slavnog društva?

Svoj dolazak potvrdila je i britanska glazbenica i glumica Suki Waterhouse. U razgovoru za Variety priznala je da se raduje slavlju te kroz šalu komentirala vlastite planove za buduće vjenčanje s Robertom Pattinsonom.

- Ništa nije strašnije od planiranja vjenčanja, zar ne? - našalila se Waterhouse.

Foto: Mario Anzuoni

Među uzvanicama su navodno i Taylorine dugogodišnje prijateljice Gigi Hadid i Selena Gomez. Američki mediji već neko vrijeme nagađaju da bi upravo njih dvije mogle imati posebnu ulogu na ceremoniji, odnosno postati djeveruše.

Na slavlju bi se trebala pojaviti i Cara Delevingne, jedna od Taylorinih najvjernijih prijateljica iz svijeta showbusinessa, s kojom je pjevačica godinama nerazdvojna.

Travisovi gosti i potpuna tajnost ceremonije

S Travisove strane među uzvanicima se posebno ističe Andy Reid, trener Kansas City Chiefsa. Reid je ranije govorio o tome da Taylor poznaje još od njezinih tinejdžerskih dana, dok je odrastala u Philadelphiji.

- Poznajem je još iz Philadelphije. Njezin otac bio je veliki ljubitelj NFL-a - rekao je Reid u podcastu The Five Spot, navodeći i kako je Taylor upoznao dok je bila “vrlo mlada”.

Premda detalji ceremonije još nisu službeno potvrđeni, sve upućuje na to da Taylor Swift i Travis Kelce planiraju intimno, ali iznimno glamurozno slavlje, uz strogo kontroliran popis uzvanika i maksimalnu privatnost.