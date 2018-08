Nisu htjeli glumiti ljubavni par: Uloge su odbili i Pitt i DiCaprio

Nitko nije htio raditi taj film. Ja sam se prihvatio toga i htio sam jaku zvjezdanu postavu. Mislio sam da su nam potrebni poznati glumci kako bismo to izveli. To nije išlo, požalio se kontroverzni redatelj Gus Van Sant (66) zbog drame 'Planina Brokeback', koju na kraju nije ni režirao.



Foto: MONICA ALMEIDA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Oko ovog filma se 2005. podiglo puno prašine. Radi o kaubojskom homoseksualnom paru, te se prikazuju njihovi životi, brakovi, rođenja, smrti, ali i njihov ljubavni odnos. Drama je bila nominirala za mnoge nagrade, a osvojila je Oscara za najbolju režiju, scenarij i glazbu. Film je dobio mnogo pohvala, ali i kritika.





Foto: Reuters/Pixsell

Put do ostvarenja je bio prilično težak. Više puta je bilo upitno hoće li se film uopće snimati. Prvi izbor za redatelja je bio Van Sant koji je, kako je sam rekao, tražio velike zvijezde za glavne uloge. S vremenom je promijenio mišljenje i da može vratiti vrijeme više bi se fokusirao na mlađe i manje poznate glumce.- Pitao sam sve uobičajene prve izbore,(43),(54),(47),(43), ali svi su odbili - rekao je Gus koji je naposljetku odustao od režiranja filma, pa je posao preuzeo redatelj tajvanskog porijekla(63).

On je za ulogu Enisa izabrao Heatha Ledgera, koji je preminuo u 29. godini života, a Jacka je odglumio Jakea Gyllenhaala (37).



Foto: Instagram/Promo

Iako DiCaprio i Pitt nisu pristali glumiti ljubavni par u Leeovom filmu, bit će zajedno u glavnim, heteroseksualnim, ulogama u novom Tarantinovom (55) filmu 'Once Upon a Time In Hollywood' koji se počeo prikazivati u SAD-u.

