Nisu samo pop i rock hitovi u Stranger Thingsu: Fanovi su čuli i skladbe slavnog skladatelja...

Glazba je oduvijek bila peti član glumačke postave u seriji "Stranger Things". Od pulsirajućih sintesajzera koji nas uvlače u misterij do zaboravljenih pop hitova koji su zahvaljujući seriji ponovno osvojili svjetske ljestvice, zvuk je neodvojiv od identiteta globalnog fenomena braće Duffer.

Zvuk koji je definirao desetljeće

Srce glazbenog identiteta serije čini originalna glazba Kylea Dixona i Michaela Steina iz elektroničkog sastava Survive. Njihov rad, prožet utjecajima pionira elektroničke glazbe poput Jean-Michela Jarrea, Tangerine Dreama i Johna Carpentera, postao je sinonim za napetost i čuđenje koje serija izaziva. Braća Duffer otkrila su njihov zvuk u trileru "The Guest" iz 2014. godine i odmah su znali da su pronašli puls za svoju priču.

Foto: Netflix

Dixon i Stein angažirani su i prije samog castinga, a njihove rane glazbene "skice" – s neobičnim nazivima poput "Lighting Candles and Eggy Pizza" – korištene su tijekom audicija kako bi glumci lakše uronili u atmosferu. Jedna od tih skica, originalno nazvana "Prophecy", evoluirala je u danas već legendarnu uvodnu temu, za koju su skladatelji osvojili i nagradu Emmy.

Oživljeni hitovi kao narativni stupovi

Pored originalne glazbe, "Stranger Things" proslavio se i majstorskim korištenjem pop i rock glazbe iz 80-ih, pretvarajući pjesme u ključne elemente radnje. U prvoj sezoni, pjesma "Should I Stay or Should I Go" grupe The Clash nije bila samo hit na radiju, već ključno sredstvo komunikacije između Joyce i Willa zarobljenog u drugoj dimenziji. Glazbena supervizorica Nora Felder morala je uvjeravati članove benda da serija nije samo priča o čudovištima, već o "vezama unutar obitelji".

Foto: Screenshoot/

Sličan, ako ne i veći, utjecaj imala je pjesma "Running Up That Hill (A Deal With God)" kantautorice Kate Bush. U četvrtoj sezoni, pjesma je postala Maxin spas od Vecne, simbol njezine borbe i volje za životom. Zahvaljujući seriji, pjesma je 37 godina nakon objavljivanja dospjela na vrhove svjetskih top ljestvica, dokazujući nevjerojatnu moć koju serija ima u oblikovanju popularne kulture.

Ne treba zaboraviti ni Eddiejevu herojsku izvedbu Metallicine "Master of Puppets" ili simpatični duet Dustina i Suzie s temom iz filma "The NeverEnding Story", koji su postali viralni trenuci za pamćenje.

Neočekivani saveznik: Philip Glass i klasična glazba

Iako je serija duboko ukorijenjena u pop kulturi 80-ih, braća Duffer nisu se libila posegnuti za klasičnom glazbom kako bi dočarali dubinu i kompleksnost svojih likova, posebice glavnog antagonista. Glazba minimalističkog skladatelja Philipa Glassa postala je zvučna kulisa za Henryja Creela, odnosno Vecnu.

Foto: Netflix

U trećoj sezoni, glazba iz Glassove opere Satyagraha korištena je u apokaliptičnim scenama otkrivanja jazbine Mind Flayera. U četvrtoj sezoni, skladbe iz opera Akhnaten i Koyaanisqatsi prate zastrašujuću ispovijest Henryja Creela, dajući njegovoj tragičnoj priči gotovo opernu, grandioznu dimenziju.

Što nas čeka u posljednjoj sezoni?

Peta i posljednja sezona serije, koja se s nestrpljenjem očekuje, nastavlja tradiciju snažne glazbene podloge. Službeni soundtrack, "Stranger Things: Soundtrack from the Netflix Series, Season 5", najavljen je u nekoliko dijelova, obećavajući emotivno i napeto finale. Trailer za sezonu već je dao naslutiti epske razmjere uz remix pjesme "Who Wants To Live Forever" grupe Queen.

Potvrđeno je da se glazba Kate Bush vraća, ali ovog puta u "još mračnijoj i grandioznijoj verziji Upside Downa", što sugerira da će njezina uloga ponovno biti ključna. Također, Philip Glass se vraća u trećoj epizodi, gdje njegova skladba "Someone Has Died" svira dok Will teoretizira o Vecninim sljedećim metama.

Foto: Netflix

Nove epizode dolaze na Netflix uskoro - publika u Hrvatskoj može ih pogledati od 26. prosinca. Finale sezone i same serije dolazi 1. siječnja.