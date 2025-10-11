Nisu se podnosili: Karl Lagerfeld i Yves Saint Laurent postali su rivali zbog ljubavnog trokuta

Njemački dizajner Karl Lagerfeld ušao je u legendu zbog svoje kreativnosti, a nerijetko je svojim stilom života rušio granice. Karijeru je započeo 50-ih godina te je radio u nekoliko prestižnih modnih marki prije nego što se zaposlio u Chanelu 1983. godine. Bio je kreativni direktor Chanela sve do svoje smrti, a radio je u svakom segmentu poslovanja modnog carstva. Nadgledao je sve, od dizajniranja kolekcija, do fotografiranja kampanja i uređenja izloga u trgovinama. Bio je ključna figura u revitalizaciji brenda Chanel, a njegova je zasluga što su ponovno zauzeli poziciju jedne od vodećih modnih kuća na svijetu.

Bio je i kreativni direktor kuće Fendi te vlastite modne marke. Bio je i fotograf te je odradio brojne izložbe, a sama njegova figura bila je upečatljiva gdje god da se pojavio. Bio je poznat po svojoj prepoznatljivoj sijedoj kosi, crnim sunčanim naočalama te rukavicama bez prstiju i visokim ovratnicima koje je nosio. Bio je itekako intrigantna osoba, a privatnim životom je također punio medijske stupce.

Lagerfeld nikada nije krio da je homoseksualac, a zbog bivšeg dečka Jacquesa de Baschera bio je najveći rival kolege dizajnera, Yvesa Saint Laurenta. Oboje su upisani u povijest visoke mode, no za života su se svađali kada god su stigli.

FILE PHOTO - German designer Karl Lagerfeld appears at the end of his Spring/Summer 2014 women's ready-to-wear fashion show for French fashion house Chanel during Paris fashion week | Foto: BENOIT TESSIER/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

I dok je Lagerfeld karijeru proveo u Chloe, Fendi i Chanelu, Yves Saint Laurent je karijeru počeo u Dioru. Upoznali su se kada je Kalu bila 21 godina, a Yvesu 18 još na jednom natjecanju, a Karl je onda odnio pobjedu zbog kaputa koji je dizajnirao, dok je Yves pobijedio s večernjom haljinom.

Saint Laurent je imenovan nasljednikom Christiana Diora nakon njegove smrti, no otišao je iz tvrtke nakon tri godine zbog služenja vojnog roka. Kasnije je pokrenuo svoj dobro poznati brend. Tenzije između Karla i Yvesa krenulo se skoro kada su se upoznali, no sve je eskaliralo kada je Yves imao aferu s Karlovim dugogodišnjim dečkom, Jacquesom de Bascherom.

Jacques je bio član pariškog visokog društva i stjuard Air Francea te ganjao karijeru pisca. Njegova obitelj bila je aristokratska te je navikao na život na visokoj nozi. Karla Lagerfelda je upoznao u jednom pariškom klubu 1971. godine i tako je započela njihova romansa. Bili su u sretnoj vezi sve dok Jacques nije prevario Lagerfelda s njegovim najvećim rivalom - Saint Laurentom. Par je ljubovao šest mjeseci, a njihovu aferu je okončao Yvesov poslovni partner Pierre Berge, koji je de Baschera okrivio za Yvesove probleme s drogom.

Šira javnost je za aferu saznala tek 2006. godine zbog knjige Alicije Drake "The Beautiful Fall". Karl Lagerfeld je inače u poslu bio vrlo strog, no takav nije bio privatno. Svom partneru je oprostio aferu s Yvesom, kao i mnoge druge afere koje su uslijedile. Bili su zajedno 18 godina, sve do Jacquesove prerane smrti 1989. Umro je u 36. godini od posljedice AIDS-a.

Foto: Profimedia

- On je u moj život donio radost kakvu više nikada neću doživjeti. Bio mi je svijetla točka. Možda je svakome suđena jedna osoba u životu, a on je bio moja sudbina - rekao je Lagerfeld o Jacquesu u intervjuu za Vanity Fair 1992. godine.

Karl Lagerfeld i Yves Saint Laurent su se prepucavali davno prije društvenih mreža, a jedan drugome su smještali brojne smicalice u poslu i izvan njega. Nisu krili da se ne vole, a o tome su pričali i u intervjuima na vrhuncu slave.

Yves Saint Laurent je preminuo 2008. godine od tumora na mozgu, dok je Karl Lagerfeld umro 2019. od posljedica komplikacija raka prostate. Unatoč rivalstvu, obojica su izgradila modna carstva koja su ušla u povijest svjetske modne industrije.