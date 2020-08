'Niti jednoga trenutka nije bio posebno ugrožen njegov život'

<p>Legendarni glazbenik <strong>Krunoslav Kićo Slabinac </strong>(76) oporavlja se nakon srčanog zahvata kojem je nedavno podvrgnut na zagrebačkom Rebru.</p><p>- Kićo je u najnormalnijem stanju oporavka, a pogrešno se u javnosti prenosilo – nije on bio u induciranoj komi, nego je riječ o sediranju. To je samo spavanje, kako se ne bi micao, zbog uspješnijeg zarastanja rana. Drugo je sve zadovoljavajuće, kako kaže i njegov liječnik, i nema nikakvog pitanja o njegovoj životnoj ugroženosti - rekao je za <a href="https://www.vecernji.hr/showbiz/prijatelj-kice-slabinca-otkriva-kako-se-oporavlja-nas-poznati-glazbenik-1425616">Večernji list </a><strong>Šima Jovanovac</strong> (68), dugogodišnji Kićin prijatelj i kolega.</p><p>Dodao je kako je glazbeniku, zbog njegove kilaže i dobi, potreban poseban tretman. Kako je medijima objasnio i prof.dr.sc. <strong>Hrvoje Gašparović</strong>, kardiokirurg koji je ga je operirao, pjevač je imao rutinsku operaciju srca, no zbog prekomjernih kilograma, prsna kost nije zarastala kako treba.</p><p>Zbog toga je stavljen na respirator, pod lijekovima, kako bi mu se tijelo odmorilo, a prsna kost zacijelila i ubrzao oporavak. Ugrađene su mu tri srčane premosnice.</p><p>- U kontaktu sam s njegovom obitelji, žao im je što se priča okrenula na drugu stranu, bilo im je vrlo teško zbog toga, previše se prejudicira, pa oni zato ne žele ni davati izjave. Niti jednoga trenutka nije bio posebno ugrožen njegov život, a sada je itekako na pravom putu oporavka. Iz sediranja su ga svaki dan budili na neko vrijeme - ispričao je je Jovanovac.</p><p>- Sve mi kolege iz tamburaškog svijeta želimo mu da se što prije oporavi i dođe pjevati jer Kićo je neprocjenjiv i publici i kolegama, i želimo da bude među nama - zaključio je.</p>