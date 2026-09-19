Obavijesti

Show

Komentari 2
O ZAHVATIMA

Nives Celzijus o botoksu: Ne! Nisam ga radila, bojim se toga

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 1 min
Nives Celzijus o botoksu: Ne! Nisam ga radila, bojim se toga
3
Foto: Dominik Brlečić, Privatni album
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Otkrila je kako je prije nekoliko godina primijetila jednu promjenu na licu pa je zbog nje razmišljala o mogućim estetskim korekcijama. Ipak, predomislila se

Admiral

Nives Celzijus (44) u podcastu ''Nema labavo by IN magazin'' je bez zadrške odgovorila na pitanja o estetskim zahvatima. Na pitanje je li ikad imala neki veći estetski zahvat, rekla je da nije.

- Ne. Ma što, strah me. Strah me toga - priznala je.

No otkrila je kako je prije nekoliko godina primijetila jednu promjenu na licu pa je zbog nje razmišljala o mogućim estetskim korekcijama.

Foto: Dominik Brlečić, Privatni album

- Skužila sam još prije par godina da mi je jedno oko palo puno više od drugog. I onda mi je netko rekao da se to može riješiti botoksom. Jednostavno, jedna strana lica mi se spušta više nego druga. Dobro, možda to malo i sa šminkom popravim - rekla je pa priznala kako nije napravila ni botoks.

KAKVA FORMA! FOTO Guze kao isklesane! J.Lo, mama Renata, Nives i Longoria ne štede se u teretani
FOTO Guze kao isklesane! J.Lo, mama Renata, Nives i Longoria ne štede se u teretani

- Ne, pa strah me toga - kaže pa dodaje kako joj po pitanju bora u prilog ide i genetika.

Ipak, ne isključuje mogućnost da se jednog dana ipak odluči na ozbiljniji zahvat.

Foto: Dominik Brlečić, Privatni album

- Kad ću trebati nešto napraviti, ja ću morati otići na facelifting - govori Nives.

'BESTIJALNO' FOTO Nije za one slabog srca! Nives pokazala kako su nastale vruće scene za njen novi spot
FOTO Nije za one slabog srca! Nives pokazala kako su nastale vruće scene za njen novi spot

Kada su je pitali bi li to doista učinila kada za to dođe vrijeme, odgovorila je: 'Da. Kad bude trebalo. Hoću, da'.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Sve za ljepotu! Naši slavni ne boje se ići 'pod nož': Sredili su grudi, usne, presađuju kosu
NEMA ŠTO NE RADE

FOTO Sve za ljepotu! Naši slavni ne boje se ići 'pod nož': Sredili su grudi, usne, presađuju kosu

Odlazak plastičnom kirurgu mnogim je poznatim facama dio svakodnevne rutine. Operacija nosa, povećanje grudi, liposukcija, face lift, uklanjanje implantanta iz grudi... Nema što ne rade kako bi usporili starenje i uklonili 'mane'
Karmela Vukov Colić iznenadila u emisiji 'Dobro jutro, Hrvatska'
POZNATO LICE

Karmela Vukov Colić iznenadila u emisiji 'Dobro jutro, Hrvatska'

Iako je godinama vodila 'Dobro jutro, Hrvatska', u petak se Vukov Colić pojavila u drugoj ulozi. Reporteru Krešimiru Volareviću je priznala da joj je to i dalje omiljena emisija...
FOTO Evo tko je sve bio na špici! Poznata lica šetala Zagrebom
LAGANA SUBOTA

FOTO Evo tko je sve bio na špici! Poznata lica šetala Zagrebom

Iako su Zagrepčani u subotu imali tmurno i hladno jutro, kroz dan je čak i sunce izvirilo kroz oblake zbog čega su mnogi odlučili uživati na otvorenom... To su učinila i neka poznata lica

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026