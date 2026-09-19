Nives Celzijus o botoksu: Ne! Nisam ga radila, bojim se toga

Nives Celzijus (44) u podcastu ''Nema labavo by IN magazin'' je bez zadrške odgovorila na pitanja o estetskim zahvatima. Na pitanje je li ikad imala neki veći estetski zahvat, rekla je da nije.

- Ne. Ma što, strah me. Strah me toga - priznala je.

No otkrila je kako je prije nekoliko godina primijetila jednu promjenu na licu pa je zbog nje razmišljala o mogućim estetskim korekcijama.

Foto: Dominik Brlečić, Privatni album

- Skužila sam još prije par godina da mi je jedno oko palo puno više od drugog. I onda mi je netko rekao da se to može riješiti botoksom. Jednostavno, jedna strana lica mi se spušta više nego druga. Dobro, možda to malo i sa šminkom popravim - rekla je pa priznala kako nije napravila ni botoks.

- Ne, pa strah me toga - kaže pa dodaje kako joj po pitanju bora u prilog ide i genetika.

Ipak, ne isključuje mogućnost da se jednog dana ipak odluči na ozbiljniji zahvat.

Foto: Dominik Brlečić, Privatni album

- Kad ću trebati nešto napraviti, ja ću morati otići na facelifting - govori Nives.

Kada su je pitali bi li to doista učinila kada za to dođe vrijeme, odgovorila je: 'Da. Kad bude trebalo. Hoću, da'.