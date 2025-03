Nives Celzijus o reakcijama na pjesmu 'Je, bo'me je': 'Premalo je hejterskih komentara zasad!'

U ponedjeljak je izašla nova pjesma Nives Celzijus, 'Je, bo'me, je', koju je snimila s tamburaškim sastavom Prima Band. Pjesmu je napisao Jacques Houdek, poznat kao 'Gospodin glas', a Nives nam je, dan nakon objave pjesme, poručila kako ona i njezin tim pomno prate kako pjesma napreduje.

U nešto više od 24 sata, pjesma ima preko 150 tisuća pregleda na YouTubeu te je i 3. u trendingu za glazbu.

- Sa Jacquesom smo bili na telefonu do 2 ujutro. Komentari su fantastični. Jedino smo malo zabrinuti, premalo je hejterskih komentara, ali dajmo im još malo vremena - ispričala nam je Nives.

Ranije nam je Nives ispričala kako su je prošli trnci kada je prvi put čula tu pjesmu te smatra kako će postati pravi hit!

- Kad ti Houdek kaže da je samoinicijativno napisao pjesmu imajući u glavi jedino tebe kao izvođača koji to može iznijeti onako kako je on to zamislio, onda pojuriš u studio poslušati je. Pjesma je pomalo sjetna, nostalgična, seriozna, a opet tako prpošna, šaljiva i vesela. I je, bome je, shvatiš da imaš hit u najavi - dodala je Nives.