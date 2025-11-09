Obavijesti

KOLAJU NJENE LAŽNE FOTKE

Nives Celzijus opet je na udaru deepfakea: 'Tko to uopće radi!?'

09.11.2024.
Zagreb: Nives Celzijus u studiju 24sata | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

I prije par godina je Nives upozorila da internetom kola njezina fotografija koja je lažna. Tad je, kao i sada, poručila kako se radi o kaznenom djelu, te se zapitala tko uopće ima vremena baviti se takvim stvarima...

Nives Celzijus je na društvenim mrežama otkrila je kako je u zadnje vrijeme meta onih koji izrađuju njezine lažne fotografije pomoću AI alata. Istaknula je kako 'svakodnevno' dobiva neki novi sadržaj te se zapitala tko su 'ti ljudi koji imaju vremena uopće kreirati tako nešto odvratno'. 

- Da traje i pola minute, pobogu zašto želiš pola minute svog dragocjenog života utrošiti na tako nešto odvratno što je, odmah da napomenem, kazneno djelo - rekla je Nives. 

U drugoj objavi u obliku Instagram storyja je objavila i svoju lažnu fotografiju. Također, zapitala se i tko su ljudi koji povjeruju da su takve fotografije zapravo - stvarne. 

- Mislim, pa vidiš da djeluje nerealno, vidiš da je faca nestvarna, gdje su nestale tetovaže? A o cicama da ne pričam - rekla je Nives te poručila svojim pratiteljima: 'Moram vas razočarati, ali ja fakat imam prekrasne cice'. 

Ona je i prije nekoliko godina objavila na društvenim mrežama kako internetom kola fotografija na kojoj je gola, a koja je zapravo - lažna. Podijelila je tu fotografiju pa prokomentirala kako je 'autor' takve fotografije zaboravio na njezinu tetovažu. 

- Nećemo se šaliti jer ovaj deepfake je kazneno djelo - poručila je tada. 

