- To je jo\u0161 sve toliko svje\u017ee i nevino da iskreno ne znam ni kako bih to nazvala. Mo\u017eda simpatijom koja je uzvra\u0107ena - pojasnila je.\u00a0

Iako Nives gotovo svakodnevno \u010dasti sve one koji je prate raznim atraktivnim kadrovima svog zanosnog tijela, godinama je tajnovita oko svog privatnog \u017eivota. Od biv\u0161eg supruga Dine Drpi\u0107a razvela se prije \u0161est godina nakon devet godina braka, no i dalje su u dobrim odnosima te imaju dvoje djece.\u00a0

Nives Celzijus opet je sama: 'Momentalno nemam partnera'

Pjevačica je ležala u krevetu i čim se probudila uzela je mobitel u ruke i snimila video kako izgleda kad 'otvori oči'. Govorila je o svojim nepravilnostima, ali pratitelji je nisu slušali već su joj pisali kako je divna

<p>Pjevačica <strong>Nives Celzijus </strong>(38) sredinom srpnja napokon je priznala da nije sama već da u njenom životu postoji jedan muškarac zbog kojeg joj srce jače kuca. Sada je pak zbunila svoje pratitelje jer je objavila video na svom Instagram profilu i napisala kako momentalno nema partnera.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nives i Ivana fotkale se u istoj pozi</strong></p><p>Neki su odmah stali u njenu obranu i napisali kako je pjevačica mislila na to da u tom trenutku nitko nije bio s njom, a Nives se nije oglasila po tom pitanju. </p><p>- Dobro jutro, znate kako za nas celebrityje kažu da ujutro kada se probudimo plašimo naše partnere. Budući da ja momentalno nemam partnera, moram plašiti vas - bu! - rekla je Nives u videu iz kreveta te počela nabrajati sve svoje nedostatke.</p><p>Istaknula je svoje podočnjake, bore, kapilare, madeže i razne nepravilnosti na licu te ih nazvala zastrašujućima. U komentarima nije naišla na odobravanje i pratitelji su joj uglavnom govorili da ne govori takve stvari jer je ona njima savršena. </p><p>- Ma nisi ti normalna, pa nama si uvijek lijepa - pisali su. Nedavno je pjevačica rekla kako se o tom novom muškarcu u njezinu životu nema baš 'puno za reći'.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>- To je još sve toliko svježe i nevino da iskreno ne znam ni kako bih to nazvala. Možda simpatijom koja je uzvraćena - pojasnila je. </p><p>Iako Nives gotovo svakodnevno časti sve one koji je prate raznim atraktivnim kadrovima svog zanosnog tijela, godinama je tajnovita oko svog privatnog života. Od bivšeg supruga <strong>Dine Drpića</strong> razvela se prije šest godina nakon devet godina braka, no i dalje su u dobrim odnosima te imaju dvoje djece. </p>