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VRUĆI POZDRAVI IZ ISTANBULA

Nives Celzijus prošetala se u uskoj haljini s kćeri Taishom. Bocnuli je: 'Uozbilji se, baba si'

Problem yok!, poručila je Nives Celzijus (44) iz Istanbula, a u prijevodu s turskog to znači 'Nema problema!'. I doista, kakvih bi problema moglo biti uz dobar provod, kćer i kofer pun odjevnih kombinacija? Nives je s Taishom (19) krenula u istraživanje turske metropole, ali ni znamenitosti nisu mogle proći bez fotografiranja
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Nives Celzijus prošetala se u uskoj haljini s kćeri Taishom. Bocnuli je: 'Uozbilji se, baba si'
Nives je za šetnju odabrala usku crnu haljinu koja je naglasila njezine obline, a kombinirala ju je sa sunčanim naočalama, bež balonerom, torbicom i crnim sandalama. | Foto: Instagram
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Nives je za šetnju odabrala usku crnu haljinu koja je naglasila njezine obline, a kombinirala ju je sa sunčanim naočalama, bež balonerom, torbicom i crnim sandalama. | Foto: Instagram
Komentari 2

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