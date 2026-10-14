Nives Celzijus prošetala se u uskoj haljini s kćeri Taishom. Bocnuli je: 'Uozbilji se, baba si'

Problem yok!, poručila je Nives Celzijus (44) iz Istanbula, a u prijevodu s turskog to znači 'Nema problema!'. I doista, kakvih bi problema moglo biti uz dobar provod, kćer i kofer pun odjevnih kombinacija? Nives je s Taishom (19) krenula u istraživanje turske metropole, ali ni znamenitosti nisu mogle proći bez fotografiranja
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Nives je za šetnju odabrala usku crnu haljinu koja je naglasila njezine obline, a kombinirala ju je sa sunčanim naočalama, bež balonerom, torbicom i crnim sandalama.
| Foto: Instagram
Nives je za šetnju odabrala usku crnu haljinu koja je naglasila njezine obline, a kombinirala ju je sa sunčanim naočalama, bež balonerom, torbicom i crnim sandalama. |
Foto: Instagram
Nives je za šetnju odabrala usku crnu haljinu koja je naglasila njezine obline, a kombinirala ju je sa sunčanim naočalama, bež balonerom, torbicom i crnim sandalama.
| Foto: Instagram
Društvo joj je radila kći Taisha, koja je za šetnju Istanbulom odabrala ležernije izdanje.
| Foto: Instagram
'Inteligentna i lijepa dama', 'Top', 'Pozdrav, ljepotice', pisali su pratitelji uz brojne emotikone srca i vatre.
| Foto: Instagram
No među pohvalama našla se i jedna provokacija. 'Uozbilji se, već si baba', poručio je Nives pratitelj.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Nedavno je objavila i fotografiju s broda na kojoj sjedi leđima okrenuta kameri, a u prvi plan stavila je svoju bujnu stražnjicu u tangicama.
| Foto: screenshoot/Instagram
Na fotografiju je dodala i poveznicu na svoju najnoviju pjesmu 'Bestijalno'.
| Foto: Dominik Brlečić, Privatni album
'Kakva guza', komentirali su pratitelji.
| Foto: Dominik Brlečić, Privatni album
Prije toga uživala je u prirodnim ljepotama.
| Foto: Instagram
Bila je na Kraljičinu zdencu.
| Foto: Instagram
Prije gotovo mjesec dana brala je jabuke.
| Foto: instagram
Nives je među voćke stigla u kratkim traper hlačicama i bijelom topu.
| Foto: instagram
Šetala je između stabala, posezala za jabukama i penjala se uz deblo kako bi dohvatila one malo više.
| Foto: instagram
Mama Mira cijelo joj je vrijeme pravila društvo.
| Foto: instagram
Nakon branja napravile su pauzu uz vino, rajčice, kruh i grickalice.
| Foto: instagram
- Ljeto polako odlazi, sunce je sve blaže, ali neke ljepote ne poznaju godišnja doba… Vi ste dokaz da i kad ljeto završi, može ostati nešto što grije jače od sunca... Sa poštovanjem, jedna je Nives - pohvalila ju je pratiteljica.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto Dominik Brlečić, Privatni album
Foto Dominik Brlečić, Privatni album
Nedavno je snimila i spot za novu pjesmu.
| Foto: Dominik Brlečić, Privatni album
U 'Bestijalnom' Nives pokazuje svoju divlju stranu, pije mlijeko poput mačkice, a društvo joj pravi impresivna 'zvijer' od čak 195 centimetara, atraktivni model koji bi lako mogao privući brojne poglede.
| Foto: Dominik Brlečić, Privatni album
- Nakon 'Sinkronije' dogodio mi se neki nalet inspiracije i kreativnosti pa je nastala nekolicina novih autorskih pjesama kojima se jako radujem. Prva u nizu je 'Bestijalno', s kojom najavljujem jedan novi zvuk, drugačiji od svega što sam dosad radila - rekla je Nives.
| Foto: Dominik Brlečić, Privatni album
Foto Dominik Brlečić, Privatni album
Aranžman i produkciju pjesme potpisuje Natko Smoljan, dok je spot ponovno režirao Nivesin dugogodišnji suradnik Dario Radusin.
| Foto: Dominik Brlečić, Privatni album
Snimanje je trajalo čak 14 sati, a nije nedostajalo ni izazovnih scena, od polijevanja hladnim mlijekom do tuširanja ledenom vodom u kasne sate.
| Foto: Dominik Brlečić, Privatni album
Foto Dominik Brlečić, Privatni album
Foto Dominik Brlečić, Privatni album
Foto Dominik Brlečić, Privatni album
Foto Dominik Brlečić, Privatni album
Foto Dominik Brlečić, Privatni album
Foto Dominik Brlečić, Privatni album
Foto Video Stills
Foto Video Stills
Foto Video Stills
Foto Video Stills
Foto Video Stills