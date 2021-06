Nives Celzijus (39) na Instagramu je podijelila tri fotografije koje su u njezinim pratiteljima potaknule kreativni zanos kakvom dugo nismo svjedočili. Pišu joj pjesme, a neki stihovi trebali bi nositi oznaku 18+.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Da sam frajer i da sam se ugledala sinoć, bila bi to ljubav na prvi pogled! Nije do mene, do mojih curka je - napisala je Nives uz fotografije.

U 177 komentara koji su se nanizali ispod objave, našli su se stihovi koje ćemo teško zaboraviti.

- Lele kuku,lele kuku, kad frajeri vide tetku Nives kako lomi tijelo u kuku, u po noći il po dana i lijeva ruka im je dobra strana - napisao je jedan pratitelj, a ostale na žalost ne možemo citirati.

Nivesina objava u samo 15 sati skupila je više od 15 tisuća lajkova.