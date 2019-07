Nives dizala utege u gaćicama: 'Samo ti muškarac nedostaje...'

Shvatila sam da ja uvijek promašim one najuzbudljivije fotke jer mi je toliko zabavno i uživam u trenutku i onda dođem doma i opalim fotku u krevetu pred spavanje jer tad zapravo jedino i imam vremena. Ljudi bi rekli da nemam život van kreveta, ali fakat imam, kunem se 😂😂😂 #josjednakrevetna #samoprirodno #lakunoc #ziviutrenutku

A post shared by Nives Celsius (@nivescelsius) on Jul 9, 2019 at 3:22pm PDT