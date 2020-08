A post shared by Nives Celsius (@nivescelsius) on Aug 21, 2020 at 12:49am PDT

Nives iskreno priznala: 'Dečko me ostavio preko konobara...'

Ja sam toliko neljuta osoba da kad mi frend kasni sat vremena na dejt u restoranu, ja ga dočekam sa smiješkom i platim mu ručak, rekla je i dodala da će voditi na sladoled onoga tko je ikad vidio ljutu

<p>Najsmješnije mi je kad netko napiše 'ljuta Nives'. Možda sam svojevremeno pjevala da sam Bijesna, ali fakat sam rijetko ljuta, započela je <strong>Nives Celzijus</strong> (38) objavu na društvenim mrežama. </p><p>Zatim je napisala kako se posljednji put ljutila u lipnju i vjerojatno neće prije 7. rujna.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Ja sam toliko neljuta osoba da kad mi frend kasni sat vremena na dejt u restoranu, ja ga dočekam sa smiješkom i platim mu ručak. Jednom me dečko ostavio preko konobara. Ako ste mislili da je 'post it prekid' ponižavajući, razmislite 2x. Nisam bila ljuta. Čestitala sam mu rođendan 2 mjeseca poslije. Sve sa smiješkom, naravno. Kad mi sisterka bez pitanja uzme ono što sam taman naumila odjenuti, otkinula bih joj glavu točno 2 sekunde, ali je ona već negdje daleko i opušteno šetkara u mojoj dobitnoj kombinaciji i opet nisam ljuta. Jednom sam zaboravljena na nekoliko sati, trudna, s malim djetetom, bez novaca i vode, na plaži u Nici. Nisam bila ljuta - ispričala je pjevačica.</p><p>Kaže kako su jednom ukućani zaboravili na vrijeme doći po nju u bolnicu nakon operacije.</p><p>- Odglumila sam medicinskim sestrama da me obitelj čeka na parkingu, sve sa mahanjem ljudima u nepoznatom autu, kako bi uvjerila sestru da sam zbrinuta. Nisam bila ljuta. Nakon toga su se pokušali iskupit kupivši mi Ben & Jerry's sladoled. Od banane. Ja ne volim bananu. Plakala sam desetak minuta, ali nisam bila ljuta... - objasnila je.</p><p>- Tko me ikad vidio ljutu, vodim ga na sladoled... Ne, od banane - zaključila je Nives.</p>