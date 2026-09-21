Obavijesti

Show

Komentari 1
krenuo svojim putem

Nives Ivanišević: Emanuel više ne živi s nama, užasno nam fali

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 2 min
Nives Ivanišević: Emanuel više ne živi s nama, užasno nam fali
5
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Sin Gorana Ivaniševića i Tatjane Dragović otišao je na studij u SAD, gdje se brzo snašao

Admiral

Užasno nam fali i kuća nam je poluprazna, priznala je Nives Ivanišević za RTL scenu. Emanuel, sin njezina supruga Gorana Ivaniševića i njegove bivše supruge Tatjane Dragović, 13. kolovoza otišao je u Ameriku nakon što je dobio stipendiju za fakultet. Ondje se brzo snašao i već je pronašao prijatelje.

OBITELJSKA RADOST Slavlje u domu Ivaniševićevih: Nives pokazala novog ljubimca
Slavlje u domu Ivaniševićevih: Nives pokazala novog ljubimca

- Emanuel je živio s nama od svoje trinaeste godine i trudimo se to Oliveru nekako nadomjestiti, ali užasno nam nedostaje - rekla je Nives.

Foto: Instagram

Oliver je posebno vezan uz starijeg brata. Nives je još prije nekoliko godina otkrila da ga je kao mali 'gledao kao Boga' i da mu je Emanuel sve. A kako Oliver raste, Nives u njemu sve više prepoznaje Gorana. Kaže da sin izgledom više sliči njoj, ali karakter nije povukao na majku. Dovoljno joj je bilo vidjeti ga s reketom u ruci. Oliver je zamahnuo, a njegova reakcija odmah ju je podsjetila na Gorana.

Foto: Instagram

U Americi je dio ljeta provela i Emanuelova sestra Amber. Ondje je radila, a zatim se vratila u Zagreb gdje nastavlja studij. Goran i Nives Ivanišević vezu su započeli prije gotovo deset godina. Vjenčali su se u tajnosti u prosincu 2017., a sina Olivera dobili su u rujnu 2018. godine. Nives je otkrila i kako izgleda njihov život uz Goranova česta putovanja.

- Zanimljivo je, ali nije lako. Tu je dosta putovanja i odricanja. Kada čovjek puno radi i putuje, onda to malo vremena što smo skupa provedemo baš kvalitetno. Koliko god je to s jedne strane teško, s druge je i dobro, zato što se nismo još zasitili jedno drugog - zaključila je.

Zagreb: Goran Ivanišević u pratnji supruge Nives i sina Olivera u šetnji gradom
Zagreb: Goran Ivanišević u pratnji supruge Nives i sina Olivera u šetnji gradom | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
VIDEO Koncert je završio i prije nego što je počeo: Bareta su odveli s pozornice u Makarskoj
NA FESTIVALU 'MODRO I ZELENO'

VIDEO Koncert je završio i prije nego što je počeo: Bareta su odveli s pozornice u Makarskoj

Goran Bare & Majke bili su jedno od glavnih imena 4. izdanja festivala 'Modro i Zeleno' u Makarskoj. No, nakon izlaska na pozornicu, nastup je prekinut...
Sve ljubavi Emila Tedeschija ml.
NOVI DEČKO MAJE ŠUPUT

Sve ljubavi Emila Tedeschija ml.

Emil Tedeschi mlađi sada ljubi Maju Šuput, za iza sebe ima brak sa 17 godina starijom Nikom Perenčević. Prije Nike, hodao je s Lanom Jurčević, kćeri nekadašnjeg Vatrenog i poznatog trenera Nikole Jurčevića
Tedeschi ml. je 2022. zaustavio trajekt jer je zakasnio. Rekao je da je dio osiguranja premijera
NOVI DEČKO ŠUPUTICE

Tedeschi ml. je 2022. zaustavio trajekt jer je zakasnio. Rekao je da je dio osiguranja premijera

Sin poduzetnika Emila Tedeschija i novi dečko Maje Šuput prije četiri godine zaustavio je na trajekt na liniji Valbiska-Merag, pa se, da bi ga zaustavio, predstavio kao osiguranje premijera

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026