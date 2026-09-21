Nives Ivanišević: Emanuel više ne živi s nama, užasno nam fali

Užasno nam fali i kuća nam je poluprazna, priznala je Nives Ivanišević za RTL scenu. Emanuel, sin njezina supruga Gorana Ivaniševića i njegove bivše supruge Tatjane Dragović, 13. kolovoza otišao je u Ameriku nakon što je dobio stipendiju za fakultet. Ondje se brzo snašao i već je pronašao prijatelje.

- Emanuel je živio s nama od svoje trinaeste godine i trudimo se to Oliveru nekako nadomjestiti, ali užasno nam nedostaje - rekla je Nives.

Foto: Instagram

Oliver je posebno vezan uz starijeg brata. Nives je još prije nekoliko godina otkrila da ga je kao mali 'gledao kao Boga' i da mu je Emanuel sve. A kako Oliver raste, Nives u njemu sve više prepoznaje Gorana. Kaže da sin izgledom više sliči njoj, ali karakter nije povukao na majku. Dovoljno joj je bilo vidjeti ga s reketom u ruci. Oliver je zamahnuo, a njegova reakcija odmah ju je podsjetila na Gorana.

Foto: Instagram

U Americi je dio ljeta provela i Emanuelova sestra Amber. Ondje je radila, a zatim se vratila u Zagreb gdje nastavlja studij. Goran i Nives Ivanišević vezu su započeli prije gotovo deset godina. Vjenčali su se u tajnosti u prosincu 2017., a sina Olivera dobili su u rujnu 2018. godine. Nives je otkrila i kako izgleda njihov život uz Goranova česta putovanja.

- Zanimljivo je, ali nije lako. Tu je dosta putovanja i odricanja. Kada čovjek puno radi i putuje, onda to malo vremena što smo skupa provedemo baš kvalitetno. Koliko god je to s jedne strane teško, s druge je i dobro, zato što se nismo još zasitili jedno drugog - zaključila je.