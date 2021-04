Pjevačica, glumica i spisateljica Nives Celzijus (39) opet je glavna tema Instagrama, no ovaj put zbog fotografije na kojoj je zakopčana do grla. Kako je to moguće?!

Naime, atraktivna Nives prošetala se uz moru u prilično, za nju, neobičnoj kombinaciji - ružičastom poslovnom odijelu i crnim salonkama. Naravno, na fotki je u prvom planu njezina bujna stražnjica koju je okrenula prema kameri.

- Pink Panther - napisala je u objavi aludirajući na boju odijela koja jako podsjeća na lika iz crtića.

Ipak, većina pratitelja fokusirala se na njezine atribute, uz koje su primijetili i stvari, koje su im, kako pišu, pokvarile fotku.

- Malo više hoćemo golotinje; Kriminal, fotografa u zatvor; A nogavice popeglat maloo - komentirali su ispod fotke.

U moru komentara bilo je, naravno, i onih kojima se Nives u novom izdanju jako svidjela.

- Nives je Pink Pantherova teta Superdekolteta - napisao joj je obožavatelj i poslao poljubac.