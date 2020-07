Nives je u mini haljini pokazala dekolte: 'Ostavljaš bez riječi...'

Celzijus nerijetko dijeli svoje golišave fotografije s pratiteljima na Instagramu, naročito otkako su počele ljetne vrućine. 'Uskače' u minijaturne kupaće kostime i haljinice

<p>Pjevačica <strong>Nives Celzijus</strong> (38) u predahu od posla i uređivanja terase na kojoj svakodnevno uživa, često 'okine' poneki 'selfie' i podijeli ga na Instagramu sa svojim pratiteljima. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nives u karanteni</strong></p><p>Sada je pozirala u ljetnoj haljini dubokog dekoltea i raspametila svoje vjerne obožavatelje. Kosu je svezala u punđu i istaknula lice. Pozirala je s minimalno šminke. </p><p>Na račun svojeg izgleda, dobila je brojne komentare.</p><p>- Pogled ubija. Lijepa si i bez šminke, ostavljaš me bez riječi - pisali su joj pratitelji.</p><p>Nives kao i obično nije odgovarala na komentare ispod objavljene fotografije. A osim što provocira golišavim fotografijama i nerijetko pokazuje kako napreduje s uređivanjem terase, Celzijus je nedavno zaintrigirala svoje pratitelje i obožavatelje. O svojem ljubavnom životu ne otkriva ništa, no njezini pratitelji slute kako je zaljubljena.</p><p>A je li to doista tako, Nives ne otkriva baš lako.</p><p>- Ova godina mi je bila izrazito emotivna i puna ljubavi. Nema se tu što puno reći, to je još sve toliko svježe i nevino da iskreno ne znam ni kako bih to nazvala. Možda simpatijom koja je uzvraćena - rekla je Celzijus za <a href="https://story.hr/Celebrity/a139904/EKSKLUZIVNO-Konacno-novi-muskarac-u-zivotu-Nives-Celzijus.html" target="_blank">Story</a>.</p><p>Pjevačica je ranije bila u braku s <strong>Dinom Drpićem</strong> (39) s kojim ima sina <strong>Leonea</strong> i kći <strong>Taišu</strong>. Bivši supružnici ostali su u dobrim odnosima nakon razvoda.</p><p>- S ocem svoje djece sam u fantastičnim odnosima, baš onako kako i treba biti. Jako smo dobri prijatelji bez obzira na to što mi ponekad ide na živce i oči bih mu iskopala, a vjerojatno i on meni. On je jedna od prvih osoba kojoj bi se obratila ako imam neku situaciju, ostala mi je jednostavna ta navika iz perioda kada smo bili u braku i kada smo se neizmjerno voljeli - rekla je Nives jednom prilikom za IN Magazin. </p>