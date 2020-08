\u00a0

I tako nakon \u0161to je peti genijalac na ju\u010dera\u0161njem postu ustanovio da sam ostarila do\u0161lo mi je da zaista pohvalim njihovu genioznost. 2020. je godina, a \"mu\u0161karci\" u \u010detrdesetima napokon su shvatili da \u017eene stare \ud83d\ude02 Ok. Njihovo opa\u017eanje je selektivno, pa jo\u0161 nisu shvatili da su i oni uklju\u010deni u taj za njih nemili proces. Dajmo im jo\u0161 malo vremena. Mo\u017eda prilikom u\u010destalih susreta s erektilnom disfunkcijom shvate kako ipak masna \u0107ela i pivska \u0161kemba nisu bili po\u010detak zlatne ere mu\u017eja\u0161tva (Ma zapravo, koga la\u017eemo, oni uvijek na\u0111u na\u010din kako pomazit svoj krhki ego i prona\u0107i \u0107e rje\u0161enje problema u \u010dinjenici da je \u017eena bila vjerojatno stara, debela , ru\u017ena , lignja. No ajde, dajmo im \u0161ansu) Na kraju sam odustala od pohvalnice jer me nepoznata djevojka odvratila zanimljivijom porukom. :\" Lijepa si, mila, zgodna i \u0161to je najva\u017enije zra\u010di\u0161 neopisivom toplinom i prava si inspiracija. \u010covjeka prati osje\u0107aj kako te poznaje godinama i poriv da te iskreno zagrli. Mi \u017eene, rijetko to govorimo drugim \u017eenama, pa \u010dak ni svojim prijateljicama, ako ne ra\u010dunamo ono kurtoazno prilikom susreta i zato sam ti odlu\u010dila iskreno napisati svoje mi\u0161ljenje\" ... Nakon \u0161to sam po\u0107askala s autoricom divne i poticajne poruke, zamislila sam se i shvatila da zaista nedovoljno \u010desto govorim svojim \u017eenama koliko su predivne, koliko ih volim jer sam umjesto toga budalama poku\u0161ala objasniti da mogu biti i manje budale.. Zato drage moje \u017eene ako narednih dana budem osobito emotivna i puna hvale, ne nisam spoznala novootkrivene afinitete prema \u017eenama. Samo vas volim i mislim da ste predivne, kojegod godine i kile s ponosom nosile. \u2764\ud83e\udd70 #love #womenpower





