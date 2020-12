Atraktivna pjevačica, spisateljica i glumica Nives Celzijus danas slavi 39. rođendan. Iako poprilično zauzeta, našla je vremena te je porazgovarala s nama. Na izgledu joj mogu pozavidjeti i upola mlađe dame, ali Nives nam kaže kako ne postoji neki trik ili jelovnik kojeg se strogo drži.

- Preveliki sam hedonist da bih se pridržavala posebnih jelovnika. Nasreću, volim trenirati pa me to spašava, a opet i moj ukus kad je žensko tijelo u pitanju je dosta neopterećen. Sviđaju mi se žene s oblinama poput Kelly Brook, koja mi izgleda još i bolje sad, u ovoj malo debljoj fazi - priča.

Senzualne fotografije na društvenim mrežama njezin su zaštitni znak, ali u stvarnosti je 'obična' osoba koja ima raznih obveza u danu, od majčinskih do poslovnih. Mnoge poznate influencerice muku muče s tim kako iznova biti kreativan svojim pratiteljima, ali Nives to ne brine. Kaže da nju uvijek inspirira neka situacija u kojoj se nađe.

- Istina je da sam ja privatno uglavnom neki sportski đir i bez šminke, ali povremeno proradi u meni i ta seksi Nives. Najčešće se u tim trenucima inspiracije sredim i snimim malo više fotki. Često mi u snimanjima pomogne i moja prijateljica vizažistica Sanja Agić, koja me prvo vrhunski našminka, a onda i sjajno pofotka - priznaje nam Nives.

Do 40. rođendana voljela bi odglumiti neku ulogu u filmu, u nekoj dobroj komediji. Istaknula je da ne bi bilo loše i kad bi uspjela dovršiti pisanje svoje četvrte knjige.

- No najviše bi me veselilo snimati ponovno neku seriju gdje bih bila najgora negativka - veselo nam govori Celzijus.

Muškarci 'sline' za njom u komentarima, a iako Nives rijetko kad na njih odgovara, priznaje da je nasmiju njihove razne ponude.

- Znaju biti jako slatki, romantični ali i zabavni u svojim uletima. No to su uglavnom virtualni uleti ili poneko pismo. Kod muškaraca koji znaju mjeru to sve zna biti jako simpatično ako ne uđe u opsesivnu fazu - tvrdi.

Kao i mnogima, 2020. neće pamtiti po samo savršenim danima, jer ju je, osim pandemije korona virusa, zadesio i potres u Zagrebu. Najteže je podnosila neizvjesnost i strah za budućnost.

- Generalno, bilo je i puno lijepih trenutaka. Provela sam jako puno vremena s djecom i snimala nekoliko sjajnih televizijskih projekata u 2020. Sin je introvert kao i ja pa mu boravak u kući ne predstavlja nikakav problem. Kći je već malo teže podnosila izolaciju. Ali snašli su se. Svakodnevno su imali svoje videopozive s prijateljima i vezano uz školske obveze pa u konačnici gledaju na to iskustvo kao na nešto drugačije, ali opet jednako zabavno. Nemoguće je ignorirati sve ovo što se događa. No ostaje nam nada i vjera u ljude i blagonakloniju 2021. - kaže.

Jedan od velikih projekata na kojima je radila ove godine je i sudjelovanje u showu 'Tvoje lice zvuči poznato', ali ne ponovno kao natjecateljica, nego kao članica žirija. Bila je stroga, ali pravedna i uvijek spremna uputiti pokoju nježnu riječ kandidatima. S obzirom na to da je iz osobnog iskustva znala kroz što prolaze, bilo joj je lakše dodijeliti bodove. Ipak, u situacijama kad su svi bili podjednako dobri, nije znala što učiniti.

- Moram priznati da je sve puno zabavnije iz naših stolica žirija, pogotovo kad vas zabavljaju talentirani kandidati kao što su ove sezone. Definitivno su ove sezone nadmašena sva moja očekivanja, ali opet, s druge strane, mislim da mi nikad nije bilo teže donositi odluke oko bodovanja. Svaki put sam u strahu jesam li nekoga možda malo zakinula jer su doista svi sjajni - pojašnjava Nives. Gledateljima je bilo slatko njezino koketiranje s glumcem Fabijanom Pavlom Medvešekom (27).

- Fabijan je tako visok, plećat i likom me podsjeća na mog muškarca. Nije na odmet ni činjenica da je beskrajno talentiran i pravo je uživanje gledati ga. No ono što me zapravo najviše zabavlja je ta preobrazba od male mica mace privatno do ozbiljne zvjerke na pozornici. On je zapravo muški ja. Privatno samozatajan i sramežljiv, ali čim se upale kamere postane drugi čovjek - govori Nives.

