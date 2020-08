Nives o oskudnom odijevanju: Ista sam u dugoj haljini i bez nje

Moje odijevanje nikad neće biti rezultat inhibicija i represije od strane onih koji smatraju da su njihova mjerila neko univerzalno dobro kojima se svi moramo slijepo pokoravati jer u suprotnom nismo ispravni ljudi, kaže

<p>Spisateljica i pjevačica<strong> Nives Celzijus</strong> (38) najčešće pozira u oskudnim modnim kombinacijama. Njezin profil na Instagramu krase fotografije u kupaćim kostimima, majicama s dekolteom ili kratkim uskim haljinama... Sad je progovorila zašto je to tako. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nives Celzijus uživala je u karanteni</strong></p><p>- Pitala me jednom jedna žena zašto ne nosim češće duge haljine jer sam predivna u njima. Nije bila zlonamjerna. Kao pripadnica generacije koja vjeruje da stav većine ne mora nužno biti ispravan, ali ga je poželjno slijediti jer je život u masi maksimalno olakšan kada si neprimjetan, željela mi je ukazati da postoji i puno jednostavniji način. Igraj po zadanim pravilima i ne iskači iz mase - započela je Nives objavu.</p><p>- Još u osnovnoj školi dok je ta masa svakodnevno skrivala torbu dječaka koji je imao prevelike uši, ismijavala djevojčicu čija mama nije imala novaca za trendi garderobu i naguravala po hodnicima klinca s prekomjernom težinom, pritom roktajući, odlučila sam da ne želim pod svaku cijenu biti djelić te mase, pa čak ni dio one koja svoju 'miroljubivost' iskazuje ignoriranjem te agresije - dodala je.</p><p>Nives kaže da je ona jednaka osoba, nevažno kako je odjevena. </p><p>- I zato ne mjeri me svojim mjerilima. Moje odijevanje nikad neće biti rezultat inhibicija i represije od strane onih koji smatraju da su njihova mjerila neko univerzalno dobro kojima se svi moramo slijepo pokoravati jer u suprotnom nismo ispravni ljudi. Ja sam jednako ispravna i u ovoj dugoj, kratkoj, a i bez haljine - zaključila je Nives.</p><p>Voditeljica <strong>Ecija Ivušić</strong> (33) složila se s njom.</p><p>- Lijepa duša je lijepa u bilo čemu što nosi - napisala joj je. Ecija nije jedina koja je podržala riječi Nives Celzijus.</p><p>- Uvijek budi svoja i točka. Pusti ljubomorne što govore - pisali su Nivesini pratitelji. </p>