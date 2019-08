Nives o prozivkama: 'Smeta mi jedino kada upliću moju djecu'

Svi volimo prije-poslije fotke pa evo i moje...Da, znam, za nevjerovat ali ovo nisu dvije različite osobe 😂🤷‍♀️ Ova prva se ukazuje jedno 10x godišnje, ova druga je tu svaki dan.

A post shared by Nives Celsius (@nivescelsius) on Aug 7, 2019 at 12:54am PDT